I giganti del Barocco di scena alla matinée del MuT

Giovedì 8 luglio alle 12 il duo Chironi-Giordano per StintinoClassica. Musiche di Bach, Haendel, Vivaldi e Scarlatti

Stintino. Flauto e pianoforte saranno protagonisti domani, giovedì 8 luglio, nella prima delle due matinée di Stintino Jazz&Classica, la rassegna di concerti in corso sul Golfo dell’Asinara. Il duo Chironi-Giordano propone infatti “I giganti del Barocco”, in programma nella sala conferenze del Museo della Tonnara dalle ore 12: un recital dedicato alla musica barocca che prevede pagine dei principali compositori di questo periodo storico, da Bach a Haendel, da Vivaldi a Scarlatti.

Battista Giordano (flauto) è diplomato in chitarra classica al Conservatorio di Adria e in didattica della musica. Compositore, ha al suo attivo numerosi lavori eseguiti in prestigiosi teatri come La Scala di Milano, l’Istituto italiano di cultura di New York, a Roma e in Bulgaria. Le sue musiche sono pubblicate dall’editore Da Vinci Publishing di Osaka.

Antonella Chironi (pianoforte) nasce a Nuoro. Diplomata al Conservatorio di Sassari, svolge attività concertistica solista e in formazioni cameristiche. Ha partecipato a eventi e performance in tutta Italia. Collabora con l’Ente Marialisa de Carolis di Sassari ed è docente di pianoforte.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito, ma si raccomanda la puntualità visto il contingentamento dei posti per le norme anti covid, che prevedono l’uso della mascherina per tutta la durata della matinée.

Mi piace: Mi piace Caricamento...