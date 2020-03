I consiglieri regionali sardisti vicini ai medici

Siamo di fronte ad un’emergenza sanitaria globale che sta investendo gran parte dei paesi nel mondo i quali stanno cercando di farvi fronte nonostante le tante difficoltà

Sassari. I consiglieri regionali del gruppo PSd’Az Piero Maieli, Franco Mula, Nanni Lancioni, Giovanni Satta, Stefano Schirru e Fabio Usai sono vicini a tutti i medici che continuano a svolgere con profondo senso del dovere il proprio lavoro all’interno delle strutture sanitarie sarde, durante un’emergenza sanitaria realmente complicata.

Purtroppo, soprattutto nel nord Sardegna, si sono verificati picchi di contagio del virus Covid -19 tra il personale medico all’interno delle strutture ospedaliere.

Siamo consapevoli che i medici sono i più esposti, sempre in prima linea e proprio per questo le probabilità di contrarre la malattia sono più elevate. Sono coloro che assistono sempre chi ha bisogno di cure mettendo a rischio la propria salute e quella dei propri cari.

Siamo di fronte ad un’emergenza sanitaria globale che sta investendo gran parte dei paesi nel mondo i quali stanno cercando di farvi fronte nonostante le tante difficoltà.

I consiglieri del gruppo PSd’Az, pertanto, manifestano la loro piena solidarietà a tutti i medici che quotidianamente, con grandi sforzi e sacrifici, in un momento eccezionale come quello che stiamo vivendo, continuano a compiere il loro dovere e ribadiscono quanto sia importante che tutti i cittadini rispettino le regole per il contenimento del contagio, al fine di fornire un concreto aiuto agli operatori sanitari.

