I Consigli comunali possono riunirsi anche in videoconferenza

Sassari. Il decreto legge Covid Ter del 16 marzo scorso prevede che i Consigli e le Giunte di Comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di pubblicità e trasparenza. Lo ricorda in una lettera rivolta a sindaco, presidente del Consiglio e consiglieri e consigliere comunali il capogruppo di Italia in Comune a Palazzo Ducale Lello Panu.

Oggetto: sedute consiglio e commissioni in videoconferenza

Gentilissimi/e con la presente vorrei portare alla vostra attenzione, anche se sono certo che in questi giorni tutti ci stiamo documentando in maniera adeguata, che il decreto Legge Covid Ter del 16 marzo 2020 prevede che i Consigli e le Giunte di Comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di pubblicità e trasparenza. Le stesse previsioni valgono anche per le sedute degli organi di Governo delle Province e delle Città Metropolitane, nonché dei Consigli e delle Giunte delle Regioni e delle Province Autonome.

Pertanto tutte le sedute delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale si possono tenere in videoconferenza; questo strumento consente di garantire la piena continuità dell’attività politica e amministrativa nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Possiamo contribuire così a salvaguardare, in un momento di grandissima difficoltà, l’esercizio delle prerogative dei Consiglieri e dell’organo democratico per eccellenza della nostra Città.

Certo di un cortese riscontro da parte del Presidente del Consiglio, colgo l’occasione per salutarvi e abbracciarvi “virtualmente”.

