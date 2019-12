I canti gospel incantano il pubblico di Stintino

Successo per il concerto di Natale che, nella chiesa parrocchiale, ha visto lo spettacolo del coro The Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem

Stintino. Dodici canzoni tipiche del repertorio gospel e poi tanto carisma, quello dei cinque componenti del coro, hanno reso il concerto di Natale uno spettacolo coinvolgente. E il pubblico ha risposto con entusiasmo e partecipazione, ha intonato alcuni ritornelli e ha accompagnato le canzoni con il battito delle mani.

Protagonista della decima edizione del concerto natalizio, che quest’anno si è svolto nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione, è stato uno tra i più prestigiosi cori gospel in attività: The Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem.

Cinque splendide voci, accompagnate dalle tastiere, che si sono mossi con discrezione e rispetto all’interno della chiesa e che hanno comunque incantato i tanti presenti.

Il coro ha proposto canzoni simbolo, come Oh Happy day, Every praise, Jesus on the main line e God has smiled on me. Quindi ancora What a mighty God we serve, Bless the Lord with oltre a una canzone scritta dallo stesso coro, Every time I think about my Miracle, che ha portato i cantanti in mezzo al pubblico tra gli applausi.

Per i componenti era la prima esibizione in Sardegna, dopo numerosi spettacolo ed esibizioni in Europa e in importanti teatri italiani dall’Auditorium di Roma al Teatro Smeraldo, dallo storico club Blue Note Milano al Teatro Accademia di Conegliano Veneto per arrivare anche alla trasmissione televisiva Scalo 76, trasmessa da Rai 2.

A fine serata, l’assessora alla Cultura Francesca Demontis ha voluto ringraziare il parroco don Daniele Contieri per la disponibilità della parrocchia.

Il concerto è stato organizzato dall’assessorato comunale alla Cultura, in collaborazione con La Mirò eventi.

Lunedì 23 dicembre, dalle 16 alle 18, uno spettacolo tutto per bambini: gli elfi di Babbo Natale aspetteranno i piccoli nella biblioteca comunale di piazza dei 45 per giocare con loro. La serata è organizzata in collaborazione con il Circo Mobile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...