Domenica nella sala conferenze in piazza Sant’Agostino a Sassari inizia il nuovo cammino per le coppie curato dal Centro di Preparazione alla Famiglia

Sassari. Domenica 2 febbraio a Sassari, alle 16, nella sala conferenze in piazza Sant’Agostino 2, inizia il nuovo cammino che il Centro di Preparazione alla Famiglia dedica a tutte le coppie: “Guardiamoci negli occhi – Per prenderci cura del nostro amore di coppia”. Questa attività rientra nel più ampio percorso intrapreso da più di cinquant’anni a Sassari e si affiancherà alle ormai storiche attività: il Consultorio familiare e i corsi pre-matrimoniali.

Guardarsi negli occhi è un gesto intimo. Gli occhi, “la finestra dell’anima”, mettono in contatto diretto noi stessi con la persona che abbiamo di fronte, ci permettono di ritrovare una connessione con il partner, tagliando fuori le distrazioni date dai pensieri e dagli impegni quotidiani.

È proprio per aiutare le coppie di ogni età a guardarsi e riscoprirsi come nucleo fondante della famiglia, che il Centro ha redatto per il 2020 questo calendario di attività che coinvolgono adulti e bambini.

Gli incontri di spiritualità e riflessione tenuti da padre Christian-M. Stainer, studioso impegnato da anni nella Pastorale Familiare e autore di varie pubblicazioni sul tema, si concentreranno di volta in volta su specifiche sfumature del tema principale: “gli occhi degli innamorati”, “gli occhi degli sposi” e gli “occhi di Dio”.

Il calendario prevede inoltre pomeriggi di cinema in famiglia, per stimolare dibattiti e confronti tra le coppie, e gite fuori porta, così da condividere anche con i bambini momenti di avventura e scoperte.

Per rendere più semplice la partecipazione agli eventi, è previsto, per chi lo ritenesse necessario, un servizio gratuito di “baby parking” su prenotazione.

All’insegna del rinnovamento, ma rimanendo sempre saldi ai principi fondamentali che costituiscono questa importante realtà radicata nel nostro territorio, il Centro, con questo calendario e le altre attività e i servizi gratuiti, continua ad approfondire gli ambiti operativi specifici. Si rivolge alle future famiglie, alle famiglie già formate, agli adulti e agli adolescenti, offrendo strumenti per affrontare le difficoltà e i dubbi che sempre si incontrano nel cammino quotidiano.

Per maggiori informazioni sulle attività del Centro, sulle date degli incontri futuri, e per le prenotazioni: pagina Facebook: https://www.facebook.com/CPFSS/; Tel. 329 158 6204, email cpf.consultorio@tiscali.it, sito internet http://www.cpfconsultoriosassari.it/

