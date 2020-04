Gremio degli Ortolani, salta la Festa Maggiore

L’emergenza Covid-19 non permette lo svolgimento dei riti secolari in onore della patrona, la Madonna di Valverde. Tutto rinviato (forse) all’8 settembre, data della Festa Piccola

Sassari. La Festa Maggiore del Gremio degli Ortolani quest’anno viene ridimensionata. A causa dell’emergenza Covid-19 il programma previsto non si svolgerà e il tutto è rimandato a data da destinarsi. Qualcosa però si terrà, grazie al sindaco Nanni Campus e al comandante della Polizia Locale Gianni Serra, con un risicato programma a Santa Maria di Betlem.

Domenica 19 aprile quattro componenti del Gremio degli Ortolani (Obriere Maggiore con la bandierina, Obriere di Candeliere, Obriere di Cappella e Fisco Maggiore), le cariche più importanti dell’antica associazione, è previsto partecipino alla funzione nel ruolo di cantori, lettori e accoliti alla messa delle 11 (senza fedeli), in onore alla Beata Vergine Madonna di Valverde, esposta in chiesa.

Questo evento non era mai capitato. In passato la Festa Maggiore, che anticamente si svolgeva l’8 di settembre, era stata rinviata alla festa piccola che era prevista per la seconda domenica di Pasqua (domenica in Albis). Nel 1754 infatti il nuovo obriere Antonio Soro, che doveva esser investito dal vecchio obriere Pilo Salvatore, purtroppo prima di prendere la bandiera nel 1754 passò a miglior vita. I senatori del Gremio decisero per ragioni logistiche di spostare la festa maggiore alla domenica in Albis. Ora, dopo 266 anni, si potrebbe compiere il passaggio inverso e di conseguenza ritornare alle origini ovvero festeggiare la ricorrenza maggiore l’8 di settembre. Il tutto sarà solo prerogativa degli eletti del Gremio degli Ortolani i quali prenderanno questa ennesima storica decisione. Alcuni rappresentanti del Gremio degli Ortolani domenica 19 alle 20 dedicheranno insieme ai Frati di Santa Maria di Betlem un Angelus particolare alla Madonna di Valverde affinché grazie all’intercessione presso Nostro Signore possa far cessare questa epidemia mondiale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...