Grandi eventi, da Peru emendamento per proroga bando legge 7

È stato presentato dal gruppo Udc Cambiamo e approvato dal Consiglio regionale. Gli eventi saltati lo scorso anno si potranno recuperare nel 2021

Cagliari. «Con un emendamento da me presentato come primo firmatario insieme a tutto il gruppo UDC Cambiamo, approvato oggi dall’aula, consentiremo ai beneficiari del bando 2020 della legge 7/55 di realizzare nel 2021 gli eventi e le manifestazioni cancellati l’anno scorso a causa dell’emergenza sanitaria». Lo afferma il consigliere regionale del gruppo UDC Cambiamo Antonello Peru.

«Si tratta del bando per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Un ricco cartellone di eventi e appuntamenti che garantiscono un grande afflusso di persone e di turisti nei centri dell’isola. L’emendamento autorizza una proroga al 31 dicembre 2021 a favore di tutti gli organismi pubblici e privati che sono risultati beneficiari. Ovviamente chi usufruirà di questa proroga non potrà concorrere alle procedure per il nuovo bando 2021 ma avrà comunque la certezza di poter ottenere le risorse necessarie per allestire quegli eventi annullati l’anno scorso a causa della pandemia.

È un emendamento che rende giustizia a chi era risultato beneficiario e che avrà anche un effetto moltiplicatore perché di fatto allarga anche il numero delle potenziali iniziative del 2021. Siamo convinti – conclude Peru – che possa avere un effetto economico e sociale positivo a cascata anche dal punto di vista economico per i territori che li ospiteranno».

