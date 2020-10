Giustizia veloce anche a Sassari

Confcommercio e il Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale lanciano la sfida nel Nord Sardegna

Sassari. Risolvere le controversie legali senza dover ricorrere al giudice? Nel Nord Sardegna si può, grazie all’alleanza tra Confcommercio Imprese per l’Italia – Nord Sardegna e il T.G.A.N. ovvero il Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale con sede nazionale a Olbia.

L’accordo, recentemente siglato dai rispettivi presidenti, Antonio Sole e Marco Albano, ha sancito la nascita di una nuova partnership che si propone l’obiettivo ambizioso di promuovere su tutto il territorio la cultura del giudizio arbitrale e della mediazione civile e commerciale, grazie ad una presenza radicata e capillare che ha portato all’apertura di nuove sedi già operative in tutto il Nord Sardegna: Sassari, Alghero, Oristano, Tempio Pausania, Olbia e Nuoro, coordinate dal vice presidente Gianni Deriu.

Il servizio di risoluzione stragiudiziale delle controversie è dedicato principalmente agli associati di Confcommercio, ma tutti i cittadini, privati, consumatori, imprese, spesso scoraggiati dai costi e dalla durata dei processi ordinari, che ora potranno risolvere le controversie e tutelare i propri diritti accedendo ad un’alternativa extragiudiziale, prevista dalla legge, rapida, semplice e veloce, ma allo stesso tempo efficiente ed efficace.

Il Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale, infatti, è sia una Camera Arbitrale regolarmente costituita, sia Organismo di Mediazione Civile e Commerciale iscritto nel Registro Organismi di Mediazione riconosciuta dal Ministero della Giustizia. Si avvale di un team di Mediatori Civili iscritti presso l’albo tenuto dal Ministero di Giustizia e di giudici arbitri abilitati a svolgere attività propedeutica all’azione giudiziaria, come detto, in tempi brevi max 90 giorni. Opera nelle materie previste dalla legge (a titolo esemplificativo: condominio, diritti reali, usucapione, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno – da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo-, contratti assicurativi, bancari e finanziari) proprio con l’obiettivo di decongestionare i tribunali ordinari favorendo, alle parti in causa, una soluzione veloce delle liti in tempi brevi e certi, con il vantaggio che l’accordo raggiunto tra le parti ha efficacia di titolo esecutivo, mentre l’emissione del Lodo ha validità legale equivalente ad una sentenza di primo grado.

Per attivare il servizio basterà recarsi, previo appuntamento telefonico, nelle sedi di Confcommercio ove saranno istituiti degli appositi front office, contattando i numeri dedicati: Sassari 0792599500, Olbia 078923994, Tempio 079630539, Alghero 079951867.

Tutte le informazioni sono reperibili anche sui siti web del T.G.A.N.: www.mediatoristragiudiziali.it e www.tribunalearbitralenazionale.it

