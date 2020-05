Giovedì pomeriggio si riunisce il Consiglio comunale di Sassari

Tra i punti dell’ordine del giorno la richiesta di istituzione della Città Metropolitana di Sassari e la tutela del percorso della Discesa dei Candelieri

Sassari. Il Consiglio comunale di Sassari è convocato per giovedì 28 maggio, alle 15 nella “Sala Langiu” del Comando di Polizia municipale di Sassari, per trattare i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Consulta comunale per lo sport – Nomina di due consiglieri comunali quali componenti della Consulta, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del regolamento per il funzionamento della Consulta comunale per lo sport;

Causa D.G. contro Comune di Sassari sentenza Corte di Appello di Sassari n. 96 del 18.3.2020 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a) D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Variazione bilancio di previsione 2020 – 2022 – Allegato n. 50 (A – B)”;

Mozione del Consiglio comunale su “Richiesta istituzione città Metropolitana di Sassari”.

Ordine del giorno del consigliere Andria su “Indirizzo politico sul ruolo dell’amministrazione comunale quale facilitatore in tema di sviluppo e supporto strategico per le attività produttive”;

Mozione del consigliere Andria su “Revisione, adeguamento e modernizzazione del regolamento di Polizia municipale”;

Mozione del consigliere Rizzu su “Regolamento sulla Street art”;

Mozione del consigliere Dettori su “Riqualificazione e tutela del percorso storico della discesa dei Candelieri”;

Mozione del consigliere Palopoli su “Divieto di abbandono nell’ambiente di mozziconi di sigarette”.

