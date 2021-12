Giovedì al Teatro Verdi ritorna il Cineconcerto di Natale

L’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca “Città di Sassari” proporranno musiche di Morricone, Zimmer, Queen, Williams, Piovani, Paul e Pasek, Lady Gaga, Cohen e Shore

Sassari. La magia del cinema, il fascino della poesia e l’emozione del concerto dal vivo. Questo giovedì 23 dicembre alle 21, il Teatro Verdi di Sassari (via Politeama) accoglierà la decima edizione del Cine-concerto, format multimediale che fonde musica, cinema e poesia, ideato nel 2010 dal Maestro Vincenzo Cossu. In scena le formazioni dirette dal M° Cossu, l’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca “Città di Sassari”, in un repertorio che comprenderà musiche di Morricone, Zimmer, Queen, Williams, Piovani, Paul e Pasek, Lady Gaga, Cohen e Shore.

L’evento, che si avvale della direzione artistica dello stesso Vincenzo Cossu, è una co-produzione dell’Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia con la cooperativa Teatro e/o Musica e la Corale Studentesca Città di Sassari ed è patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal MIC, dalla Fondazione di Sardegna dal Comune di Sassari nell’ambito degli eventi per il Natale sassarese. Realizzazioni multimediali di Carlo Enrico Cossu.

Costo del biglietto: € 10,00

Botteghino del Teatro Verdi: TEL. 079 236121

Orario di biglietteria: dalle 17:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì.

Prevendite online su www.teatroeomusica.it al link: https://www.anyticket.it/anyticketprod/Default.aspx…

Direzione artistica e Direzione cori: M° Vincenzo COSSU

Solisti e cori:

Insieme Vocale Nova Euphonia

Corale Studentesca “Città di Sassari”

Pianoforte: Andrea BUDRONI / Valentino Cubeddu

Chitarra: Gabriele Griva – Percussioni: Gabriele SERRA

Basso Elettrico: Viola Tanca / Alessandra Daidone

Viola: Riccardo CHERCHI

Sax: Leonardo TAVERA

Ufficio Stampa: Luciana Satta

Service Audio-luci: Cooperativa Teatro e/o Musica e Nova Euphonia

Fonica: Marcello Cubeddu

Service Video: Tony Grandi

IMPORTANTE: Gli ingressi avverranno previa presentazione del green pass rinforzato (vaccinale o da guarigione) e nel rispetto delle vigenti norme anti Covid.

