Giovani e lavoro, dalla Cisl un’idea di rilancio per il Nord Ovest

Martedì mattina nella Sala Angioy il convegno “Giovani: lavoro e sviluppo nel Nord Ovest della Sardegna, una prospettiva associativa e partecipativa per nuove idee e proposte”

Sassari. Il coinvolgimento dei giovani nel progetto di sviluppo del territorio sassarese passa attraverso un’analisi attenta dei bisogni, ma soprattutto delle difficoltà che il Nord Ovest della Sardegna attraversa in un periodo travagliato.

In questo contesto è fondamentale promuovere una discussione a più voci che veda in prima linea il sindacato come elemento trainante di quelle forze sociali chiamate a imprimere un passo deciso verso il superamento dell’impasse.

Con questo spirito, la Cisl territoriale di Sassari – in collaborazione con l’associazione Vincenzo Saba, Anteas, AFS, dipartimenti di Giurisprudenza, Storia, Scienze dell’uomo e della formazione, Infinitopuntozero, e con il contributo della Fondazione di Sardegna – ha ideato un percorso di coinvolgimento dei giovani che si è sviluppato in tre incontri e alcune settimane di lavoro.

L’esito è in 4 progetti costruiti con il coinvolgimento di alcuni esperti e il confronto con diversi imprenditori che saranno presentati in rappresentanza di tutti i giovani intervenuti: Samuele Canu, Paolo Cossa, Laura Murru e Davide Tilocca.

Il momento conclusivo del percorso è il convegno “Giovani: lavoro e sviluppo nel Nord Ovest della Sardegna, una prospettiva associativa e partecipativa per nuove idee e proposte”, in programma martedì 8 settembre, dalle 9 alle 13, nella sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, in piazza d’Italia.

Dopo l’introduzione del segretario territoriale Pier Luigi Ledda, sono previsti interventi di Gavino Carta, segretario generale Cisl Sardegna; Giuseppe Ruggiu, presidente della Confindustria centro nord Sardegna; Antonello Arru, presidente del Banco di Sardegna; Antonello Cabras, presidente della Fondazione di Sardegna; Valerio Scanu, presidente del Consorzio industriale; Alessandra Zedda, assessore al Lavoro della Regione sarda, Pietrino Fois, amministratore straordinario della Provincia di Sassari. Le conclusioni sono affidate a Andrea Ciampani, presidente dell’associazione Vincenzo Saba. Modera la giornalista Vannalisa Manca.

Ai lavori, che saranno trasmessi anche in webinar, intervengono gli imprenditori che hanno partecipato a 4 project work.

L’iniziativa si inserisce nel solco già tracciato nei mesi scorsi dalla Cisl territoriale di Sassari con il varo del Patto per il Nord Ovest di cui questa iniziativa vuole essere la prosecuzione di un percorso segnato da diverse tappe.

