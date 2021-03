Gestione idrica del vigneto e sicurezza alimentare della salsiccia sarda

Il 17 e 18 marzo eventi finali in streaming dei progetti Ga-Vino e InTeSaS, con l’Università di Sassari come soggetto attuatore e finanziati da Sardegna Ricerche

Sassari. Mercoledì 17 marzo alle 15.30 e giovedì 18 marzo alle 18 si terranno in modalità on line gli eventi conclusivi di due progetti cluster che hanno l’Università di Sassari come soggetto attuatore, finanziati da Sardegna Ricerche: si tratta, rispettivamene, di Ga-Vino e InTeSaS.

Ga-Vino (https://rebrand.ly/ga-vino)

“Ga-vino – Metodi e tecnologie per una gestione innovativa e sostenibile della risorsa idrica nel vigneto” è un progetto nato nel 2018 per esplorare e diffondere le moderne tecnologie di monitoraggio dello stato idrico del vigneto; più in generale, l’obiettivo era quello di diffondere la sensibilità sull’adozione di tecniche di produzione sostenibili, ha rappresentato un importante momento di scambio con alcune delle principali realtà vitivinicole del contesto produttivo regionale.

Come emergerà durante l’evento conclusivo (link di accesso https://rebrand.ly/ga-vino su Teams), Ga-Vino ha consentito di fare il punto, testare e migliorare quanto la moderna tecnologia offre sul mercato e anche, soprattutto, di avviare un dialogo costruttivo con le aziende volto a comprendere meglio le esigenze del settore produttivo e, più in generale, a massimizzare l’efficacia della interazione tra organismi di ricerca e le stesse aziende.

Coordinato dal Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, e finanziato con i fondi POR Sardegna FESR 2014-2020, il progetto ha coinvolto il Dipartimento di Energia Elettrica ed Elettronica dell’Università di Cagliari, AGRIS Sardegna e l’Istituto CNR IBE (istituto per la Bioeconomia). Per conoscere tutti i dettagli e le aziende che hanno partecipato: https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359600&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1

InTeSas (https://bit.ly/3tmv0fK)

“InTeSaS – Innovazioni delle Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della salsiccia sarda” è un progetto coordinato dall’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Medicina Veterinaria, realizzato assieme al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di Uniss in collaborazione con AGRIS Sardegna.

Scopo del progetto, finanziato con i fondi POR Sardegna FESR 2014-2020, è quello di favorire l’innovazione presso le aziende di produzione della salsiccia sarda attraverso la definizione e l’ottimizzazione del processo produttivo, intervenendo in particolare sulla stagionatura, per garantire la sicurezza del prodotto e il miglioramento della qualità.

Informazioni e aziende coinvolte: https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359608&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1

Programma del webinar conclusivo:

Fai clic per accedere a InTeSaS_evento_finale_2021.pdf

Link di accesso all’evento conclusivo:

https://bit.ly/3tmv0fK

