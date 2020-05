Gattino in un’auto, liberato dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia locale

Aveva trovato rifugio nel motore di una macchina parcheggiata in via Torres a Sassari. Minuti di normalità in questo periodo di emergenza

Sassari. Un momento di normalità in settimane nelle quali la vita di tutti è stata stravolta per l’emergenza della pandemia. Nel pomeriggio di venerdì 1 maggio i Vigili del Fuoco, chiamati dalla Polizia Locale, sono intervenuti in via Torres, nel tratto tra via Diaz e viale Dante, per recuperare un gattino che da un paio di giorni aveva trovato rifugio nelle auto parcheggiate e che miagolava ininterrottamente. Prima di intrufolarsi nell’ultima macchina, il micetto aveva cercato rifugio nel motore di un’altra auto. Alla fine il piccolo felino è stato recuperato dalla squadra dei vigili del fuoco e consegnato alle agenti della Polizia locale, che a loro volta lo hanno affidato alla cittadina che poco prima aveva chiamato la Polizia.

