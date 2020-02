FUORI AULA – Tosap, approvata la modifica

Il Consiglio comunale dice sì alla proposta della Giunta. A favore maggioranza e M5s, contrari centro sinistra e Andria, Lega astenuta

Sassari. Cambia la Tosap nelle vie della zona ottocentesca che erano comprese nella vecchia Ztl. Non è più previsto lo sgravio del 70 per cento per le occupazioni temporanee. Una scelta politica e di equità rispetto ad altre vie della città, come ha spiegato in Consiglio comunale il sindaco Nanni Campus.

La puntata di oggi di “FUORI AULA” è dedicata al voto sulla delibera che riguarda la modifica dell’applicazione degli sgravi sulla Tassa del Suolo Pubblico. Adriano Porqueddu ha intervistato:

📌 Manuel Alivesi (MISTO MAGGIORANZA)

📌 Giuseppe Masala (PD)

📌 Laura Useri (M5S)

Mi piace: Mi piace Caricamento...