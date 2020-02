FUORI AULA – Speciale Giorno del Ricordo – di Adriano Porqueddu

Cronache dal Consiglio comunale di Sassari. Seduta solenne del 12 febbraio 2020

In occasione del Giorno del Ricordo, per conservare la memoria della tragedia delle vittime delle Foibe, è stato convocato al Teatro Civico di Sassari, in seduta solenne, un Consiglio Comunale aperto che ha ospitato le testimonianze di due esuli istriani e l’intervento di una storica.

Le interviste a Marisa Brugna, Manuel Alivesi, Giuseppe Mascia, Nanni Campus.

Ideato e condotto da Adriano Porqueddu. Riprese di Massimo Manca.

