Fratelli d’Italia Sassari Audax ringrazia tutti i cittadini

Sassari. Fratelli d’Italia Sassari Audax durante questo lungo periodo difficile – si legge in una nota –, è rimasto doverosamente e responsabilmente in silenzio, pensando più ad occuparsi delle persone in difficoltà e delle categorie a rischio, con alcune iniziative mirate, piuttosto che entrare nella sterile polemica politica, più vicina a chi evidentemente non avendo argomenti interessanti e utili, preferisce abbandonarsi ad esternazioni che riteniamo stonate, come quelle di alcuni esponenti della sinistra, i quali ritengono addirittura “scellerate” le scelte del governatore Solinas, circa la possibilità di una apertura anticipata, controllata ma ormai non più procrastinabile, delle attività nella nostra regione e di conseguenza nella nostra città.

Quanto alla puntualizzazione sul numero dei contagi e decessi, sarebbe facile per noi ricordare chi pensava inizialmente ad una semplice influenza stagionale o, ad esempio, agli aperitivi e agli assembramenti quotidiani dei vertici nazionali del Pd, con il segretario Zingaretti in testa o della ministra ai Trasporti che ha negato per ben tre volte il blocco di porti ed aeroporti chiesto dalla nostra Regione.

Piuttosto vorremmo ricordare, le enormi difficoltà (per usare un eufemismo) circa la mancanza di liquidità e di sostegno alle imprese, ai commercianti, agli imprenditori e alle partite iva, da parte del governo centrale, con la conseguente creazione drammatica delle nuove povertà,

Ma è proprio grazie alla Giunta Solinas che molti cittadini sardi e sassaresi in difficoltà e letteralmente ridotti alla fame, hanno potuto usufruire del contributo di 800 euro per tentare di arrivare alla fine del mese con un pasto sul tavolo, o pagare alcuni dei contributi e tasse che, ahimè, non sono stati bloccati, insieme alla burocrazia, dal Covid-19. È sempre grazie alla Giunta Regionale che tutte le imprese che ruotano intorno all’azienda del turismo potranno avere finanziamenti a tasso zero per poter mettere in regola le loro attività e contrastare gli effetti negativi di una stagione estiva che rischia di essere duramente compromessa.

Come, sempre ad opera della Giunta di centrodestra, verranno erogati 40 milioni per le opere incompiute da completare, così come il lavoro dell’Assessorato alla difesa dell’Ambiente con a capo Gianni Lampis di Fratelli d’Italia, del suo staff e di tutta la Protezione Civile per la gestione dell’emergenza

Ora ci auguriamo che la nostra città, pur con il rispetto delle doverose regole, ma con il rilancio delle attività commerciali sassaresi, con iniziative mirate e studiate nel dettaglio, possa superare una crisi economica veramente drammatica.

Come Fratelli d’Italia Sassari Audax vorremmo ringraziare tutti i cittadini che con il loro comportamento virtuoso hanno permesso il contenimento della propagazione del virus, i bambini ed i ragazzi che hanno dovuto adattarsi ad un nuovo modo di fare scuola a distanza, ai loro genitori, ai diversamente abili e alle loro famiglie, a tutti gli operatori sanitari, a tutte le forze dell’ordine, i negozianti, commessi, operatori del commercio e i bancari, che, con difficoltà e rischio, hanno continuato a fornire servizi essenziali per la cittadinanza.

