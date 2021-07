Fratelli d’Italia – Audax chiede un intervento immediato su via Domenico Millelire

La strada che attraversa Li Punti verso Monte Tignosu rappresenta uno dei punti più critici della ex 131. La settimana scorsa l’ennesimo incidente mortale

Sassari. «Ancora una volta come Fratelli d’Italia, ci vediamo costretti, dopo l’ennesimo incidente mortale, ad intervenire e chiedere un intervento immediato su un tratto di strada pericolosissimo come via Domenico Millelire, per il quale già con i comunicati del 5 marzo e del 29 giugno 2020, avevamo chiesto l’immediata messa in sicurezza soprattutto del tratto di strada tra via Li Punti e Monte Tignosu, che rappresenta uno dei punti più critici della SP ex 131». Lo scrive in una nota Pietro Pedoni, responsabile della comunicazione del circolo Audax di Sassari di Fratelli d’Italia.

«Nello specifico ricordiamo che era stato approvato all’unanimità anche un ordine del giorno, presentato dal consigliere Mariolino Andria dopo una raccolta firme dei residenti e che, successivamente alle richieste di intervento urgenti, l’Amministrazione Provinciale, con la delibera n° 66 del 2 luglio 2020, ha previsto uno stanziamento di 450 mila euro di fondi propri, destinati alla “sistemazione delle barriere lungo l’estesa SP ex 131” e “la materializzazione delle barriere spartitraffico presso Li Punti”. Chiediamo pertanto con forza e determinazione, un intervento immediato e urgente, per la realizzazione di quanto previsto dalla delibera Provinciale e dall’amministrazione comunale, anche con un impianto di illuminazione adeguato e con impianti semaforici per l’attraversamento in sicurezza, al netto dei lavori previsti nei sottopassi già esistenti, per la messa in sicurezza definitiva di un tratto di strada pericoloso che ha visto ormai troppe vite spezzate e che merita un intervento ormai non più rinviabile», conclude Pietro Pedoni.

