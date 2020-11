Fondazione Accademia e Provincia di sassari, firmato protocollo

L’intesa permetterà la condivisione di iniziative e programmi comuni. La firma da parte dell’arcivescovo Saba e dell’amministratore straordinario Fois

Sassari. È stato sottoscritto giovedì scorso un protocollo d’intesa tra la Fondazione “Accademia. Casa di Popoli, culture e religioni – Nuovo umanesimo dell’incontro” e la Provincia di Sassari. L’obiettivo è la condivisione di iniziative e programmi comuni nell’ambito del Centro di Alti studi promosso dalla Fondazione. Nella sala Isgrò dell’Episcopio sono intervenuti l’arcivescovo Gian Franco Saba e l’amministratore straordinario Pietrino Fois, che hanno firmato l’intesa. Presenti anche l’avvocato Sergio Porcu, vicepresidente della Fondazione Accademia, Antonello Canu, segretario generale della Fondazione, e, in prima fila, il vicario generale monsignor Antonio Tamponi, oltre ai vicari di settore.

«Questo protocollo ci porta nella dimensione di quella il Papa chiama amicizia sociale, che si esprime attraverso gesti concreti. Abbiamo già delle ipotesi concrete di lavoro comune. Sassari è il classico tassello di una grande eredità dell’occidente ma che ha bisogno che sia rivista in chiave rigenerativa», ha detto l’arcivescovo Gian Franco Saba, presidente della Fondazione Accademia.

«La Fondazione si interroga sui problemi del territorio e punta ad arricchire il dibattito e il confronto con le istituzioni laiche che collaborano sul territorio. Una sfida per tutti, per la diocesi e le istituzioni stesse. Abbiamo bisogno di collaborazioni come questa di oggi per raggiungere risultati concreti», ha aggiunto il vicepresidente Sergio Porcu.

«Il vostro è un osservatorio importante, noi abbiamo altri tipi di responsabilità che difficilmente si concretizzano in opere come quelle che curate voi. Abbiamo come amministrazione pubblica tempi ed esigenze diverse. In questa fase nessuno può farcela da solo in alcuni territori le chiese sono un presidio irrinunciabile e solido», ha spiegato l’amministrazione straordinario della Provincia Pietrino Fois.

Già la prossima settima una serie di iniziative potrebbero trovare i primi canali di finanziamento da attivare. In base al protocollo infatti Fondazione Accademia e Amministrazione Provinciale «si impegnano ad avviare una collaborazione per la condivisione di mezzi, strutture e risorse, nel rispetto delle rispettive prerogative istituzionali e autonomie gestionali». In particolare, l’obiettivo è «la costituzione in seno alle strutture della Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni, ovvero di quelle messe a disposizione della Fondazione dalla Provincia, di un laboratorio permanente quale strumento di dialogo interculturale e religioso che si attui attraverso: attività di studio, ricerca e formazione; condivisione del patrimonio bibliotecario; organizzazione di convegni, seminari e altre attività di diffusione della conoscenza; partecipazione a progetti di ricerca anche attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni accademiche; promozione all’interno dei propri canali di comunicazione delle attività condivise». Verrà infine creato un Comitato Scientifico «composto da rispettivi rappresentanti o loro delegati, al fine di concordare programmi e iniziative comuni con il compito di proporre alle parti atti e documenti operativi di programmazione e gestione delle attività condivise».

