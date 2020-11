Fiorenzo Serra Film Festival, da martedì eventi in streaming

Si parte con la masterclass del giornalista Giovanni Fancello. Le pellicole finaliste disponibili online fino al 28 novembre

Sassari. Scatta domani, 24 novembre, il Fiorenzo Serra Film Festival, il principale concorso di cinema etnografico europeo ideato dalla Società Umanitaria di Sassari che quest’anno, a causa delle restrizioni legate al Covid-19, sarà completamente online. Da domani alle 12 tutti i 20 film finalisti – su oltre 700 in gara – saranno disponibili online, gratuitamente previa registrazione, sulla piattaforma onlinesardegna.umanitaria.it fino alla serata finale di sabato 28.

Resta invariato il programma delle quattro masterclass previste fino a venerdì, ogni pomeriggio con un relatore diverso e trasmesse sui canali social del Festival: il primo appuntamento di domani è con il giornalista, scrittore e gastronomo Giovanni Fancello, che dalle 17,30 sarà in diretta per una lezione sul tema “La cucina sarda non esiste?”. Collaboratore del quotidiano “La Nuova Sardegna”, Fancello è curatore del blog “In coghina” e prefetto per la Sardegna per l’Accademia Italiana Gastronomica Storica AIGS. Scrive su “Taccuini Storici”. È ispettore per la guida nazionale “Espresso Ristoranti” e cura la rubrica “Appunti di Cucina” per la radio nazionale Fizzshow. Ha pubblicato, tra gli altri, “Sabores de Mejlogu”, “Sardegna a Tavola”, “Pasta. Storie ed avventure di un cibo tra Sardegna e Mediterraneo”, “Le Sagre della Sardegna tra il sacro ed il profano”. È uno degli autori dell’antologia “Giganti di pietra” (Arkadia Editore).

Nella serata finale della rassegna, sabato 28 novembre, saranno annunciati i vincitori della sezione principale sul tema “La dimensione culturale del cibo”, del premio Antonio Simon Mossa che raccoglie i film di altra tematica e del premio speciale Umanitaria. Il Fiorenzo Serra Film Festival, alla sua quarta edizione, è un evento in collaborazione con il Dipartimento di Storia e Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari.

