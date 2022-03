Finanza, Sassari e Alghero alla Global Money Week

La Consob organizza in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Economiche Aziendali dell’Uniss un convegno on line con gli studenti del liceo Manno

Sassari. Il dipartimento di Scienze e Economiche Aziendali dell’Università di Sassari e l’Istituto Fermi di Alghero partecipano alla Global Money Week, l’evento annuale promosso dall’OCSE con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani fin dall’età prescolare sull’importanza di acquisire le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le proprie esigenze e possibilità.

L’edizione 2022 della GMW si terrà dal 21 al 27 marzo 2022 e sarà coordinata per l’Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

Il tema dell’edizione di quest’anno è “Costruisci il tuo futuro, gestisci bene il tuo denaro” (Build your future, be smart about money), un tema che vuole sottolineare il collegamento tra la gestione delle proprie finanze e il proprio futuro.

In linea con il tema dell’anno, la Consob ha organizzato, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Economiche Aziendali dell’Università di Sassari e con quello di Studi Internazionali e storico Politici dell’Università di Milano, un convegno on line dedicato alla sensibilizzazione finanziaria della Generazione Z – i cosiddetti “nativi digitali” nati tra il 1995 e il 2010 – nel contesto post pandemico.

È previsto, nel contesto dell’evento, una Relazione della Professoressa Monica Cossu del DiSEA di Sassari ed una presentazione dei ragazzi del Liceo classico linguistico Manno di Alghero, nell’ambito della Relazione di Paolo Maggini della Consob, uno degli organizzatori dell’evento.

«Sono veramente contento di essere riuscito a convogliare nell’ambito delle iniziative della Global Money Week ancora il Dipartimento DiSEA di Sassari ed i ragazzi del liceo Manno di Alghero», ha commentato Paolo Maggini, coordinatore del convegno.

«La professoressa Monica Cossu ha partecipato, con i suoi allievi, alle scorse tre edizioni del Mese di Educazione Finanziaria, curato dallo stesso Comitato Edufin, con delle relazioni che sono sempre risultate molto apprezzate. Quanto ai ragazzi del Liceo Manno, questi sono passati dall’essere in platea – in epoca pre pandemica, al Chiostro San Francesco di Alghero – al palco (virtuale, considerato che le ultime edizioni si sono potute svolgere solo on line. La mia personale impressione è che la Generazione Z sia molto sensibile al tema dell’educazione finanziaria, ma il suo coinvolgimento deve tener conto delle modalità con le quali i giovani stessi comunicano e si approcciano tra loro, come ricorda spesso la Professoressa Annamaria Lusardi, presidente del Comitato Edufin. Gli eventi formativi che hanno riscosso più successo sono stati quelli dove si è registrata la più ampia interazione; di più, quando sono stati i ragazzi stessi ad esprimere considerazioni e concetti piuttosto che a porre domande, si è percepito che dietro quei rappresentanti, c’era la classe tutta con loro e a fare il tifo per loro, questa è la Generazione Z che ho conosciuto», conclude Paolo Maggini.

L’appuntamento è, dunque, domani martedi 22 marzo, dalle 15 sul canale Youtube della Consob.

