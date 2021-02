Final Eight di Coppa Italia, maglia speciale per la Dinamo

Rappresenta la Faradda, simbolo della città di Sassari. La presentazione a Palazzo Ducale. Le dichiarazioni del presidente Stefano Sardara

Sassari. La Dinamo Banco di Sardegna si prepara a disputare la nona Final Eight della sua storia, in scena dall’11 al 14 febbraio al Mediolanum Forum di Assago. Martedì mattina, nella sala conferenze di Palazzo Ducale, è stata presentata la maglia special edition che i giganti indosseranno a Milano.

A fare gli onori di casa l’assessora comunale allo Sport Rosanna Arru. «Siamo felici di ritrovarci per un’occasione importante e ringraziamo chi ci dà l’opportunità di questa ripartenza, in particolare Stefano Sardara, presidente della Dinamo Banco di Sardegna, Fabio Madau, presidente dell’Intergremio, e Raimondo Rizzu, presidente rete macchine a spalla italiane. Insieme due delle cose che ci rendono più orgogliosi nel rappresentare questa città: i Candelieri e la Dinamo, uniti in una maglia bellissima, che ci rappresenta, ci porta fuori dalla Sardegna ancora una volta, con la nona partecipazione alla Final Eight del club. Non potevamo chiedere di più per farci conoscere e portare fuori dalla Sardegna la nostra tradizione e ringrazio chi ha reso possibile questa iniziativa, con l’auspicio possa rappresentare una ripartenza per tutti, per la nostra città, per la Sardegna».

Il presidente Stefano Sardara ha presentato in esclusiva ai media la maglia che rappresenta i Candelieri, simbolo della città di Sassari. «Devo ringraziare l’assessora e i due presidenti che rappresentano quella che da sassarese è un’istituzione perché La Faradda è parte essenziale della nostra esistenza: io ho avuto il privilegio di vivere la vestizione negli anni scorsi, che è un vero rito, non solo una festa, dove secondo me si comprende il significato più profondo dei Candelieri. Il lavoro fatto insieme al Comune e ai presidenti di Intergremio e Rete delle macchine a spalla è stato un modo per ricordare le nostre origini: dopo anni a celebrare le bellezze della Sardegna -perché la Dinamo è squadra di tutta l’isola e lo ricordiamo con orgoglio- in questo momento di ripartenza dopo il Covid abbiamo deciso di ripartire dalle nostre origini. Ci dispiace solo non poter fare quello che generalmente facciamo, cioè spiegare cosa rappresentano i Candelieri e cosa sono anche fuori dal mare. Non lo possiamo fare fisicamente ma lo faremo digitalmente per spiegare alle persone che cosa si nasconde dietro un’immagine che è bella ma che soprattutto ha una storia. Questa storia la vogliamo raccontare nei prossimi mesi in maniera coordinata con le associazioni, dando ai Candelieri il giusto rilievo: con l’auspicio di poter spiegare prestissimo anche al Palazzetto cosa questo evento rappresenta per la nostra città e la nostra isola».

«Non posso che ringraziare il presidente Sardara per l’iniziativa, che abbiamo accolto benevolmente da subito perché rappresenta un modo per poter veicolare la nostra tradizione a livello nazionale ed europeo – ha aggiunto il presidente dell’Intergremio Fabio Madau –. Siamo contenti e ci mettiamo a disposizione di un’iniziativa di questo tipo. Tutto ciò che può promuovere la festa e le tradizioni della città di Sassari deve essere accolta con favore, con l’interesse della comunità gremiale. C’è davvero una collaborazione tra due brand importanti, uno ultracentenario l’altro più giovane, consapevoli che oggi la nostra città viene conosciuta anche grazie ai risultati della Dinamo. Speriamo sia la prima tappa di un percorso nel nome della città di Sassari. In bocca al lupo e forza Dinamo!».

In chiusura l’intervento del presidente rete macchine a spalle italiane Raimondo Rizzu. «Ricordiamo come il riconoscimento Unesco ha cambiato le dinamiche della discesa dei Candelieri, una sorta di bollino di garanzia: questa iniziativa si sposa con uno degli obiettivi. Abbiamo il dovere di promuovere, salvaguardare e tramandare le nostre tradizioni alle generazioni future. Come presidente della rete delle macchine a spalla applaudo questa iniziativa».

Maglia special edition. Partendo dal profondo tema identitario che lega a doppio filo la Dinamo e la Sardegna, la special edition ideata in occasione della Frecciarossa Final Eight 2021 dagli uffici marketing e comunicazione del club, in collaborazione con lo sponsor tecnico Eye Sport, rappresenta il naturale prosieguo del tema del calendario ufficiale Sardegna tutto l’anno. Il racconto di una Sardegna inedita e da scoprire, che si declina nelle acque cristalline che circondano tutta l’isola ma anche in un immenso patrimonio archeologico, di bellezze architettoniche e culturali, di festival e peculiarità enogastronomiche, di inedite attività all’aria aperta come trekking, arrampicata o snorkeling. A questo elenco si aggiunge le ricchezze rappresentate dalla tradizione e dal culto, con le numerose feste in giro per tutta la Sardegna che rappresentano momenti unici in cui fede, passione e identità si uniscono.

Una di queste ricorrenze non può che essere la Discesa dei Candelieri, simbolo della città di Sassari ed emblema di quelle feste di popolo dalla ultracentenaria tradizione, disseminate in tutta l’isola, come il Redentore, Sant’Efisio, la Sartiglia, la Cavalcata sarda.

Il roster al completo, il più isolano di sempre con tre sassaresi e cinque sardi in tutto, insieme a coach Gianmarco Pozzecco vestiranno ancora una volta i panni di naturali ambasciatori dell’Isola: al Mediolanum Forum di Assago sarà la stilizzazione dei Candelieri, i celebri ceri dei Gremi, portati a spalla per sciogliere il voto alla Madonna, ad accompagnare Spissu e compagni nell’avventura della Final Eight.

La maglia, realizzata dallo sponsor tecnico Eye Sport, rappresenta l’emblema dell’eccellenza isolana: grazie alla scelta dei tessuti studiati per garantire il massimo della performance Spissu e compagni si presentano al Grande Ballo con il loro vestito migliore, pronti a rappresentare un popolo intero sul parquet di Assago.

