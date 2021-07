Festival delle Bellezze, stasera primo evento con i Tazenda

La musica e la storia. Alle 20,30 al parco dei Petroglifi di Cheremule l’inedito concerto-intervista

Sassari. Prende il via questa sera la IV edizione del Festival delle Bellezze dell’Insieme Vocale Nova Euphonia con la direzione artistica del maestro Vincenzo Cossu. La prima tappa, alle 20,30, nel parco dei Petroglifi di Cheremule, è dedicata ai Tazenda che, in un inedito concerto-intervista condotto dalla giornalista Luciana Satta, racconteranno il loro percorso artistico ultratrentennale attraverso aneddoti e brani celebri. La serata sarà aperta dal saluto in musica delle corali del maestro Vincenzo Cossu, l’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari. I cori uniti saranno accompagnati al pianoforte da Andrea Budroni. Interverrà una delegazione di Amnesty International Sassari.

L’ingresso sarà gratuito, ma limitato e consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle vigenti normative anti covid. Gli eventi si svolgeranno esclusivamente in spazi all’aperto.

Dopo il successo delle scorse edizioni del Festival delle Bellezze, quest’anno è stata riproposta la stessa formula, che fonde performance artistica, territorio e paesaggio, protagonisti della manifestazione. Un progetto nato nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare attraverso l’arte, la musica, la cultura, i luoghi unici della nostra Isola: dal parco dei Petroglifi di Cheremule (3 luglio) al sito prenuragico di Monte Baranta (17 luglio); dalla fontana S’Abbadorzu di Ittiri (19 luglio) al Nuraghe Santu Antine, a Torralba (24 luglio); dal Chiostro di Santa Maria di Betlem a Sassari (31 luglio) alla Chiesetta di Santa Maria de Contra, a Cargeghe (la chiesa romanica più piccola della Sardegna, set negli anni Settanta del film “Padre Padrone”).

Tra gli artisti che parteciperanno a questa IV edizione, oltre ai Tazenda, i Tenores di Bitti, la suonatrice di organetto diatonico Inoria Bande, l’attore Daniele Monachella di MAB Teatro, la cantante e musicista Francesca Lai, la cantautrice Ilaria Porceddu, il pianista Roberto Piana, i maestri della scuola civica Mejlogu, i cori Boghes e Ammentos, la Polifonica Santa Cecilia, la Corale Studentesca Città di Sassari e la Banda Musicale Ittirese.

Il Festival delle Bellezze 2021 è patrocinato e sostenuto dalla Regione Sardegna, dai Comuni di Sassari, Cheremule, Olmedo, Ittiri, Torralba e Cargeghe, dalla Cooperativa La Pintadera, dalla Scuola Civica Meilogu e dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro.

La IV edizione del Festival delle Bellezze è stata presentata ai media e al pubblico lo scorso 19 giugno nel giardino del Museo Sanna di Sassari. All’incontro, reso possibile grazie alla Direzione regionale dei Musei della Sardegna e al dirigente Francesco Muscolino (la direttrice del Museo Sanna, Elisabetta Grassi, ha mandato un saluto ai presenti), hanno preso parte il direttore artistico del Festival, il maestro Vincenzo Cossu, direttore dell’Insieme Vocale Nova Euphonia (organizzatori dell’evento) e della Corale Studentesca Città di Sassari, i sindaci dei Comuni coinvolti (Antonella Chessa, Cheremule; Toni Faedda, Olmedo; Maria Grazia Gambella della cooperativa La Pintadera di Torralba, in rappresentanza del primo cittadino Vincenzo Dore; Antonio Sau, Ittiri; Franco Spada, Cargeghe) e Bruno Billeci, soprintendente per i Beni archeologici e paesaggistici delle province di Sassari e Nuoro. L’evento ha avuto anche il patrocinio del Comune di Sassari. Al termine della presentazione, diretti dal maestro Vincenzo Cossu, il Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari hanno offerto al pubblico il concerto dedicato alla “Festa della Musica”.

