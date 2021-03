Fermata autobus Sassari-Villanova Monteleone spostata in via Turati

L’obiettivo è agevolare gli studenti. Interviene l’Assessorato regionale dei Trasporti

Cagliari. «Ci è stato segnalato un problema che preoccupava non poco genitori e ragazzi che da Villanova Monteleone si recano a Sassari per frequentare le scuole superiori e l’università. Oltre a rischiare di arrivare tassativamente in ritardo alle lezioni, e non per loro colpa, gli studenti che usufruivano del servizio autobus nella corsa aggiuntiva in partenza da via Ziranu, spesso non riuscivano ad arrivare in tempo per salire sull’unico autobus disponibile per riportarli a casa, con tutti i disagi che questo comporta». Il problema è stato risolto dall’Assessorato regionale dei Trasporti.

«Abbiamo pertanto ritenuto doveroso segnalare tempestivamente il problema all’Arst che ha prontamente attivato le procedure per spostare tale fermata in via Turati, così come richiesto. In un periodo tanto particolare dobbiamo essere in grado di garantire servizi che sappiano realmente andare incontro a tutte le esigenze, siano esse di sicurezza sanitaria che di corretto svolgimento dell’attività didattica e lavorativa».

