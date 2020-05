FdI Audax, urgente intervenire sugli edifici scolastici

Il responsabile della comunicazione del circolo territoriale di Fratelli d’Italia Pietro Pedoni fa notare che affidare i lavori ad aziende sarde e sassaresi aiuterebbe l’economia del territorio

Sassari. La fase due finalmente è partita, con poche certezze e tanti dubbi che riguardano non solo i protocolli da adottare, ma soprattutto su quanti liberi professionisti riusciranno a riprendere il loro lavoro e quanti commercianti italiani e quindi sassaresi avranno la forza e la possibilità di risollevare le loro serrande. Tra le poche certezze, c’è sicuramente quella della fine dell’anno scolastico e la conseguente chiusura delle scuole. Lo ricorda in una nota il responsabile della comunicazione del Circolo di territoriale di Sassari “Audax” di Fratelli d’Italia.

Allora – prosegue Pedoni – proprio considerando questo stop, si chiede all’Amministrazione comunale e agli Assessorati di riferimento di approfittare di questi mesi di chiusura per organizzare i lavori necessari e mettere in sicurezza proprio quegli edifici scolastici, che hanno urgente necessità di un intervento, le aule e le palestre che sappiamo essere purtroppo inutilizzate, proprio per la mancanza di sicurezza.

Tra gli interventi da effettuare, si chiede di considerare poi la possibilità di sostituire le normali lampadine negli stessi edifici, con quelle a LED, così da consentire un notevole risparmio dal punto di vista energetico.

Per quanto riguarda il reperimento delle risorse si potrebbe contare, ad esempio, sui 2,5 miliardi di euro di risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2020 (Fonte Sole 24 ore del 27 aprile 2020), destinate proprio per l’efficientamento energetico.

Con l’affidamento dei lavori ad aziende sarde e sassaresi si inizierebbe quel percorso virtuoso per mettere a sistema la collaborazione tra enti e soggetti privati, creando quella importante rete nel territorio che permetterebbe di dare una boccata d’ossigeno a coloro i quali, in questi mesi, hanno sofferto e che con difficoltà stanno tentando di ripartire.

