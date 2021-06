Famiglie a teatro, domenica ultimo appuntamento

Il 13 giugno alle 18 “Bianca come la neve” di l’effimero Meraviglioso di Sinnai

Sassari. Al Teatro Ferroviario si conclude domenica 13 alle 18 la XXXI edizione della storica stagione di teatro ragazzi “Famiglie a teatro”. Sul palco “Bianca come la neve” della compagnia Effimero Meraviglioso di Sinnai. Lo spettacolo indaga su le varie forme del teatro per ragazzi. Due attori in scena che, di volta in volta, danno vita ai vari personaggi e utilizzano varie forme espressive.

La botte e il cilindro proseguirà la sua attività tra luglio e agosto all’interno della programmazione di “Sassari estate” con “Il Teatro dei Piccoli” una rassegna di teatro per ragazzi realizzata in collaborazione con il Comune di Sassari. L’iniziativa si svolgerà nel cortile della Scuola Media n° 2 in corso Cossiga.

LA SICUREZZA IN TEATRO

I locali sono stati sanificati e sono stati predisposti tutti gli accorgimenti per consentire l’accoglienza del pubblico in massima sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli predisposti dal Governo. La biglietteria aprirà nei giorni di spettacolo alle ore 17:00 e sarà possibile prenotare i biglietti inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Verrà richiesta l’igienizzazione delle mani in entrata ed uscita e ad accogliere il pubblico ci sarà uno staff, dotato di tutti i DPI, che registrerà i nominativi (così come richiesto dalle ordinanze) e accompagnerà il pubblico nei posti a sedere. All’interno della sala verrà mantenuto il distanziamento tra gli spettatori di circa 2 metri, a parte i congiunti che potranno decidere di stare più vicini. I posti in sala saranno limitati del 50%. Per questo motivo consigliamo a tutti di prenotare con largo anticipo per evitare di dover rinunciare alla visione dello spettacolo.

BIGLIETTI

Per prenotazioni e informazioni inviare una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com. Il costo dei biglietti è di € 9,00 intero e € 6,00 ridotto.

