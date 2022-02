Famiglie a teatro all’Astra

Sabato 26 e domenica 27 febbraio alle 18 La botte e il cilindro presenta “Riccioli d’oro e i tre orsi”

Sassari. Prosegue al Cine Teatro Astra in corso Cossiga a Sassari la 32ª stagione di teatro per ragazzi “Famiglie a teatro” organizzata dalla compagnia La botte e il cilindro. Sabato 26 e domenica 27 febbraio alle 18 sul palco un grande classico amatissimo dai più piccoli la fiaba giocosa e divertente di origine scozzese “Riccioli d’oro e i tre orsi”, portata in scena dalla compagnia La Botte e il cilindro. La storia è nota, Una bambina curiosa e un po’ impertinente trova nel bosco una deliziosa casetta e decide di entrarvi. La casetta appartiene a tre orsi: uno minuscolo, uno grande e uno grandissimo. Lo spettacolo di Consuelo Pittalis e diretto da Pier Paolo Conconi vede sul palco Consuelo Pittalis, Stefano Chessa, Luisella Conti e Margherita Lavosi. Le musiche originali sono di Mario Chessa. Scene, costumi, maschere Fabio Loi e Matteo Cardia, disegno luci Paolo Palitta scenotecnica e fonica Michele Grandi, allestimento Progetto Palco. Riccioli d’oro è una fiaba semplice con una struttura ripetitiva che ben si adatta ad essere raccontata, in maniera giocosa e divertente, ai più piccini. Il testo è stato rielaborato a partire dalla versione popolare più conosciuta, senza però tralasciare un approfondito studio sulle origini della fiaba e con spunti originali ispirati alla trattazione di questa storia da parte di Bruno Bettelheim e dalla visione “sarcastica” di Roald Dahl.

Prenotazione via mail a bigliettibottecilindro@gmail.com

