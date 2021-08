Entra nel vivo “Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara

Il cartellone itinerante del festival proseguirà sino al 2 settembre con 14 serate tra Sassari, Alghero, Porto Torres e Asinara. Tra gli ospiti Sabina Guzzanti

Porto Torres. L’Isola parco dell’Asinara anche quest’anno si apre al numeroso pubblico di appassionati di cinema e letteratura durante la XVI edizione del festival “Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara” una delle tappe delle “Isole del cinema”. Il circuito si snoda fra Tavolara, Maddalena, San Pietro e costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale e turistica sarda. In questa edizione 2021 Il festival curato da Sante Maurizi valorizza la sua anima itinerante con un cartellone che oltre all’isola parco coinvolge altre tre arene a: Sassari (16 e 17 agosto), Alghero (19 e 27 agosto) e Porto Torres (dal 18 agosto al 2 settembre). Giovedì mattina nell’aula consiliare del Palazzo comunale di Porto Torres “Pensieri e Parole” è stato presentato alla stampa dall’assessora alla cultura del comune di Porto Torres Maria Bastiana Cocco, dal direttore artistico del Festival Sante Maurizi, dal direttore del parco nazionale dell’Asinara Vittorio Gazale, dalla commissaria dell’ente parco Gabriela Scanu e dal responsabile della libreria Koinè Aldo Addis

Quattro arene per 14 serate complessive che nell'arco di oltre 2 mesi di programmazione propongono il rodato cartellone dedicato a cinema e letteratura e incentrato su alcuni temi cardine tra cui quello della riflessione sulle problematiche legate alla sostenibilità ambientale. Il Festival è organizzato da "Cinearena" con il sostegno di: Parco Nazionale dell'Asinara, Comune di Porto Torres, Ministero per le Attività Culturali, Assessorato allo Spettacolo della Regione Sardegna, Partner: Moderno Cityplex, Librerie Koinè.

Asinara: due giorni di pensieri e parole. “Pensieri e Parole” ritorna all’Asinara sabato 21 agosto per un’intensa due giorni che porterà sul palco allestito nel molo di Fornelli: racconti, immagini, riflessioni e musica. Si parte alle 19 con “Il pendolare fedele” progetto editoriale che sarà presentato da Sante Maurizi insieme agli autori Giorgio Donini e Luca Vannoni. Alle 20 ancora spazio ali libri con Rossana Dedola che presenta insieme all’autore Alessandro De Roma il volume “Nessuno resta solo” (Einaudi).

A seguire, intorno alle 21, uno dei momenti clou del festival: la premiazione della migliore sceneggiatura tratta da un romanzo con il premio “Isole del cinema”. Quest’anno a ritirare la statuetta saranno: Daniele Luchetti, Francesco Piccolo e Domenico Starnone per il film “Lacci” di Daniele Luchetti.

Domenica 22 agosto alle 19 nell’arena di Fornelli arriva un’altra ospite molto attesa Sabina Guzzanti che insieme a Giovanni Mori presenta il suo romanzo d’esordio “2119. La disfatta dei Sapiens (Harper & Collins). Guzzanti immagina nel suo racconto l’estinzione della specie umana affrontando alcuni temi fondamentali dei nostri giorni: cambiamento climatico, dipendenze dalle nuove tecnologie, concentrazione della ricchezza. Giovanni Mori che dialogherà con Guzzanti è portavoce nazionale di “Fridays for future” è un movimento ambientalista internazionale di protesta, composto da alunni e studenti. La serata è organizzata in collaborazione con il festival Éntula.

Dopo il live concert delle 20.30 di Astro+Bandito, i riflettori del festival si sposteranno su un tema legato al parco con un video che racconta “Le comunità resilienti sommerse dell’Isola dell’Asinara”. A presentare il progetto saranno Giovanni Mori e Mattea Lissia insieme al direttore del Parco dell’Asinara Vittorio Gazale . A chiudere la serata alle 22 ancora una riflessione sulla sostenibilità ambientale con “ Interdependence” undici corti sulla crisi climatica.

Prosegue anche in questa edizione il progetto della biblioteca ideale con il quale il festival invita gli ospiti e il pubblico a portare con sé un libro sull’isola da donare alla costituenda “Biblioteca dell’Asinara”. Sul libro si possono scrivere in breve le ragioni della propria scelta, come se fosse una dedica, con lo spirito di rispondere alla domanda: Che libro porteresti su un’isola deserta?”

TRASPORTI PER ASINARA

Partenza da Stintino porto Tanca Manna, ore 18

Costo biglietto Asinara € 15 (10 + 5 tassa sbarco). Minori di 20 anni € 10 (5 + 5 tassa sbarco)

INFO E PRENOTAZIONI

Per Asinara e Porto Torres: 334 8185240

Per Alghero: 339 7920183

MISURE CONTENIMENTO COVID

Green pass o tampone

Esonerati i ragazzi di età inferiore ai 12 anni

Due serate del festival a “Sassari estate”. Dopo diverse anteprime presentate con successo tra giugno e luglio “Pensieri e parole lunedì 16 agosto fa tappa all’arena di “Sassari Estate”, in corso Cossiga 6, per una serata dedicata ai libri e alle anteprime cinematografiche. Si parte alle 20 con il nuovo romanzo di Piergiorgio Pulixi “Un colpo al cuore” (Rizzoli) un noir ambientato tra Sardegna e Milano di cui l’autore parlerà al pubblico insieme al giornalista Roberto Sanna. A presentare alle 21 il film “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti sarà invece il regista Antonello Grimaldi che dialogherà con Alessandra Mura, premio David di Donatello 2021 per la scenografia del film. Martedì 17 stessa location alle 20,30 per l’anteprima/trailer de “Il muto di Gallura” di Matteo Fresi. Il film ancora in lavorazione è tratto dall’omonimo romanzo di Enrico Costa che racconta la storia di Sebastiano Tansu, detto “il Muto di Gallura”, uno dei più feroci e disperati protagonisti della tremenda faida che dal 1850 al 1856 sconvolse il territorio di Aggius. Alle 21,30 sarà proiettato ’Agnello” debutto al lungometraggio del sassarese Mario Piredda che nel 2016 fu premiato con il David di Donatello al miglior cortometraggio per “Casa Mia”.

Pensieri e parole a Porto Torres e Alghero. Prima di salpare per l’ Asinara il Festival fa tappa anche a Porto Torres e Alghero. Mercoledì 18 agosto nella litoranea per Platamona al parcheggio “Il ponte” sarà proiettato alle 21 “L uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca. Il 20 agosto stessa arena per altri 2 appuntamenti. Si parte alle 19 con il giornalista Piergiorgio Pinna che presenta insieme all’autore Federico Zatti il volume “Una strana nebbia” (Mondadori). A seguire alle 21 la proiezione del film “Bumblebee” prequel della saga dei Transformers diretto da Travis Knight.

Giovedì 19 agosto nella nuova Arena Terragona di Alghero in viale Giovanni XXIII, 21 prosegue la rassegna “I film del cuore” inserita all’interno del festival che propone grandi “classici” presentati da importanti personaggi della comunicazione, della moda e della musica. Dopo la serata in compagnia di Annamaria Testa sarà lo stilista Antonio Marras a presentare la propria pellicola- culto:“Barry Lyndon” di Stanley Kubrick, la cui visione sarà accompagnata da una degustazione di bianco IGT “Maria Tzufia” dell’Azienda Deperu-Holler di Perfugas. Venerdì 27 agosto ad introdurre il suo film preferito “Parla con lei” di Pedro Almodóvar sarà il trombettista Paolo Fresu. Anche questa serata di cinema si concluderà con la degustazione di un vino sardo, il vermentino “Su Biccu” della Cantina Sorres di Sennori. Le degustazioni sono curate dal sommelier Piero Careddu. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Cityplex Moderno di Sassari e la libreria Cyrano di Alghero.

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale e sottotitolati in italiano. Inizio alle 21, ingresso gratuito.

A Porto Torres sino al 2 settembre. Il Festival dell’Asinara proseguirà con altri eventi che si svolgeranno nell’arena di Porto Torres nel parcheggio “Il ponte”. Mercoledì 25 agosto alle 19 il giornalista Francesco Pinna presenta “Cuori campioni” (Solferino) di e con Luca Telese mentre alle ore 21 sarà proiettato “La vita straordinaria di David Copperfield” di Armando Iannucci. Il giorno dopo si prosegue alle 19 con Barbara Proli che presenta “Tascabile indimenticabile” (Il Maestrale) di e con Angelo Mazza e a seguire il film “Tolo Tolo” di Checco Zalone.

Il 1 settembre Franco Satta presenta con l’autore Vindice Lecis il libro “La conquista” (Nutrimenti) per lasciare poi spazio al cinema alle 21 con il film “Il Traditore” di Marco Bellocchio. Giovedì 2 settembre alle 19 Silvia Sanna presenterà “L’armatura dell’educatore” insieme all’autrice Patrizia Virgilio. Alle 21 il festival si concluderà con la proiezione del film “Green Book” di Peter Farrelly.

