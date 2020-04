Ennas e Piras (Lega): «Autorizzare balneari a piccoli lavori»

I due consiglieri regionali fanno notare che diverse regioni, tra cui Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio, hanno già proceduto in questa direzione

Cagliari. «Occorre consentire agli operatori del settore balneare di cominciare le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti e l’avvio della stagione», scrivono in una nota i consiglieri regionali della Lega Michele Ennas e Andrea Piras. «Diverse regioni, tra cui Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio, hanno già proceduto in questa direzione, prevedendo anche di riaprire all’attività edilizia libera. Non sappiamo ancora come si evolverà la situazione e come sarà la stagione, ma riteniamo necessario predisporre questi interventi, per far sì che gli operatori del settore possano essere operativi appena rientrerà l’emergenza. Ovviamente – concludono i consiglieri – tutte queste attività dovranno essere realizzate nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti a tutela degli operatori».

Mi piace: Mi piace Caricamento...