Energie Per l’Italia, Elena Vidili nuova coordinatrice regionale

Sostituisce Tore Piana, che si occuperà dell’incarico nazionale assunto due mesi fa. Azioni di rilancio nell’area liberale e popolare

Sassari. Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea regionale a Tramatza di Energie Per L’Italia Sardegna, dopo l’analisi della situazione sulla politica regionale e del risultato del voto alle amministrative appena concluse, l’assemblea si è soffermata sull’analisi del quadro politico sia Nazionale che Regionale. È emerso in modo molto chiaro che oggi più che mai vi è la necessità di avere un partito con radicazione nazionale e regionale che rappresenti l’area moderata, liberale e popolare. Quest’area politica oggi non è rappresentata e gli elettori, non riconoscendosi in nessuno dei partiti oggi presenti sia in Parlamento sia in Regione, non vanno a votare.

Ecco che il rilancio di EPI Sardegna rappresenta una valida alternativa, per fare questo vi è la necessita di riorganizzare il partito, farlo conoscere e radicalizzarlo sui territori. In questa ottica il rinnovo della classe dirigente regionale è un punto fondamentale su cui EPI Sardegna punterà. Per questo motivo, il coordinatore regionale uscente Tore Piana, ha proposto all’assemblea regionale di eleggere Elena Vidili alla carica di coordinatore regionale di EPI Sardegna, proposta accettata all’unanimità. Elena Vidili già coordinatrice provinciale di Sassari e responsabile regionale del movimento femminile oggi è, secondo l’Assemblea regionale la persona adatta a raggiungere gli obiettivi prefissati da EPI Sardegna. La Vidili ha avuto pieno mandato dall’Assemblea regionale per individuare e nominare i componenti del coordinamento regionale, di quelli territoriali e libertà decisionale nel ruolo. Tore Piana invece si occuperà del nuovo incarico in seno al partito nazionale, ricevuto tre mesi fa pur rimanendo all’interno della dirigenza regionale.

La neo eletta Elena Vidili spiega che «l’attività di EPI Sardegna proseguirà nella linea tracciata con la conferma del posizionamento nell’area di cdx e sostegno alla maggioranza Regionale, nella quale EPI pur non avendo eletto consiglieri lavorerà in ottica di lealtà con gli alleati per il raggiungimento degli obiettivi che il programma elettorale regionale, al quale abbiamo partecipato dando un forte contributo, possa essere realizzato». Inoltre, prosegue Vidili, «EPI Sardegna porrà grande attenzione in ambito sociale, ambientale, oltreché in ambito economico e sanitario, dopo la necessaria fase di rinnovamento della classe dirigente, verranno programmate le nuove attività di attenzione ai cittadini, alle famiglie, alle imprese, consapevoli che la politica deve sapere individuare le esigenze popolari e dare loro le risposte».

Mi piace: Mi piace Caricamento...