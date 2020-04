Emergenza Covid-19: «Solo gli stolti e i malpensanti si affidano alla polemica e alla pretestuosità»

L’intervento del coordinatore provinciale di Sassari di Fratelli d’Italia Emanuele Beccu, capo di gabinetto dell’assessore regionale dell’Ambiente

Spettabili Testate Giornalistiche,

Gentili Direttori,

raramente intervengo pubblicamente e quando lo faccio è perché, senza presunzione alcuna, ritengo che le mie parole possano essere utili o necessarie per chi le legge. Gli eventi che stiamo vivendo comportano nella loro gestione un impegno che assorbe totalmente le energie mentali e fisiche di tutti i soggetti in campo, Istituzionali e Privati. Non posso esimermi dal rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro i quali ogni giorno si adoperano affinché il Covid-19 possa essere relegato quanto prima ad un oscuro ricordo del passato. Il contributo di ognuno di noi, relativamente al rispettivo ruolo ricoperto nella società, è determinante per vedere all’orizzonte un luminoso mattino di speranza.

In questo momento solo gli stolti e i malpensanti si affidano alla polemica ed alla pretestuosità. La responsabilità politica nei ruoli che ricopriamo ci impone di essere colonne ferme, alle quali i cittadini devono potersi appoggiare. Dobbiamo esserlo necessariamente per gli operatori sanitari, i quali rappresentano la prima linea contro la pandemia; per le Forze dell’Ordine, per gli organi di informazione e per tutti i lavoratori privati che ogni giorno, rischiano la loro salute per continuare ad offrire ai cittadini i servizi essenziali di cui hanno necessità. Inoltre dobbiamo essere responsabili soprattutto verso le Istituzioni ed aggrapparci ad esse.

Sia nel mio ruolo di capo di Gabinetto dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con delega alla Protezione Civile, sia nel mio ruolo di coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, mi rendo conto di quanto sia importante il sostegno amministrativo e politico che quotidianamente devono poter ricevere gli amministratori locali, con particolare riguardo ai sindaci e agli assessori, anch’essi in prima linea nella gestione dell’emergenza. Gli amministratori locali rappresentano il filo diretto tra i cittadini e la politica e in un contesto come quello che stiamo vivendo rappresentano ancor più la guida ed il riferimento per la propria comunità.

In questo senso si innesta necessariamente il ragionamento su ciò che avverrà per il futuro in merito alla situazione economica che andremo ad affrontare e ovviamente mi riferisco in particolare al comparto turistico, settore trainante della nostra economia e al momento fortemente in difficoltà. Un caso emblematico nella nostra Provincia, senza nulla togliere alle altre località turistiche del nostro territorio, non può che essere Alghero. In virtù di quanto sopra descritto non posso che sentirmi totalmente d’accordo con le parole dell’assessore al turismo del Comune di Alghero Marco di Gangi, al quale va il mio sostegno, unitamente a quello del nostro coordinatore regionale Antonella Zedda e del consigliere regionale Nico Mundula. È un momento difficile, in particolare per Marco che detiene una delega delicata e determinante come quella al Turismo, ma Fratelli d’Italia è certa di avere nella Giunta algherese un assessore in grado di affrontare la grave situazione del comparto a cui si sta assistendo. Le parole dell’assessore Di Gangi pongono l’accento sulla necessità di concentrarsi sul turismo regionale e nazionale per provare a salvare la stagione già fortemente compromessa, nonché sulla necessità che il settore turistico abbia il sostegno necessario per ripartire. Alghero ha le carte in regola per poter rappresentare il simbolo della ripartenza e della rinascita e sono certo che, anche grazie al nostro consigliere comunale Christian Mulas, non mancherà il sostegno e la vicinanza al sindaco Mario Conoci nell’impegno amministrativo che lo attende nell’immediato.

Il nostro assessore Gianni Lampis è in prima linea fin dai primi istanti dell’emergenza, onorando rispettosamente e con sacrificio la delega alla Protezione Civile che gli è stata affidata.

Il presidente Christian Solinas sta adottando tutte le misure necessarie per affrontare la situazione, nonostante le problematiche siano tante e di varia natura, e confidiamo nella sua guida anche per le determinanti scelte future della Giunta Regionale.

Questo è il momento della responsabilità. Questo è il momento delle scelte difficili. Questo è il momento in cui io stesso, come tanti, sono lontano da casa e dalla mia famiglia. Ma affronto il mio servizio verso la collettività con profondo senso del dovere e con profondo rispetto verso tutti coloro che oggi si danno da fare per riportare la vita di ognuno di noi alla tranquilla quotidianità che oggi tanto bramiamo.

Emanuele Beccu – Coordinatore Provinciale di Sassari Fratelli d’Italia

Mi piace: Mi piace Caricamento...