Emergenza Covid-19, la solidarietà del gruppo “Sassari è”

Partecipa con 1650 euro alla raccolta benefica istituita dal Comune. Enrico Sini: «Un piccolo gesto come questo possa portare sollievo a chi è in trincea»

Sassari. Nel ringraziare il sindaco di Sassari Nanni Campus «per il ciclopico lavoro svolto in questi mesi, per la guida sapiente e coraggiosa che ha dimostrato nel mettere in campo tutta la sua professionalità e competenza», anche il gruppo di “Sassari è” – tra i sostenitori del progetto civico a sostegno di Campus sindaco alle scorse elezioni comunali – ha voluto e vuole essere parte attiva nella campagna di solidarietà messa in atto dall’amministrazione della città.

Il gruppo “Sassari è”, pertanto, per dare il proprio concreto supporto, ha raccolto e donato la somma di 1650 euro alla raccolta benefica istituita dal Comune di Sassari per l’emergenza Covid-19.

«Riteniamo – sottolinea il capogruppo Enrico Sini – che in questo momento sia ancora più necessario tendere la propria mano a sostegno di chi, con coraggio, lavora e si impegna senza sosta per il bene della salute dei cittadini e della città intera per superare questo drammatico momento».

«L’auspicio – conclude Sini – è che anche un piccolo gesto come questo possa portare sollievo a chi è in trincea durante questo duro periodo non solo per Sassari, ma per il mondo intero. Speriamo di poter essere da stimolo anche per altri perché ora tocca a noi fare qualcosa. Anche una piccola donazione può fare la differenza».

