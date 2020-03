Emergenza Covid-19, il Pd offre la sua collaborazione al sindaco Campus

«Siamo disponibili ad affrontare insieme i temi legati alle conseguenze sul tessuto sociale, economico e produttivo». Sospendere la riscossione dei tributi

Sassari. «Offriamo pubblicamente al sindaco Campus la nostra disponibilità, politica e amministrativa, per affrontare temi legati alle conseguenze che l’epidemia Covid-19 sta causando e causerà inequivocabilmente sul tessuto sociale, economico e produttivo della nostra città e del nostro territorio». Il gruppo consiliare a Palazzo Ducale del Pd si rivolge al primo cittadino e offre tutta la sua collaborazione sul piano amministrativo e politico nell’emergenza epidemiologica in corso. «Abbiamo atteso con la doverosa compostezza istituzionale la conferenza stampa del sindaco Campus e preso atto dei suoi contenuti che, almeno per quanto riferiscono i mass media, hanno riguardato l’illustrazione delle motivazioni che hanno portato il primo cittadino a firmare l’ultima ordinanza che vieta passeggiate e corse amatoriali, imposto la chiusura dei parchi, oltre che fornire qualche informazione sulla sua vicenda personale e comunicare i motivi della sua quarantena appena terminata – scrivono in una nota Giuseppe Masala, Fabio Pinna, Giuseppe Mascia e Carla Fundoni –. Sentiamo urgente adesso l’esigenza di non interrompere il ponte di comunicazione con i nostri concittadini che sia rassicurante e di conforto in questo complicato ed inedito momento della storia moderna di Sassari».

«Mentre si farà chiaro il quadro nazionale e regionale, con le disposizioni economiche e sociali che il Governo e la Giunta regionale intenderanno intraprendere, riteniamo necessario aprire un confronto politico per valutare insieme le azioni da avviare attraverso le leve fiscali ed economiche di nostra competenza, finalizzate a: tutelare il mondo produttivo della nostra città, con particolare attenzione alle piccole realtà commerciali e artigianali; tutelare le aziende turistiche presenti nel territorio; avviare un dialogo con il sistema del credito bancario locale per dare liquidità al sistema delle imprese locali di ogni settore; sospendere le cartelle di riscossione dei tributi locali; sospendere i pagamenti delle mense scolastiche; garantire alle persone senza fissa dimora l’accoglienza continuativa; garantire il sostegno alle persone in condizione di povertà, fornendo alimenti di prima necessità precedentemente forniti da centri sociali presenti in città, chiusi ora per evitare rischi di contagio da Covid-19; sostenere dal punto di vista logistico i volontari che operano a supporto dell’attività della protezione civile; sostenere in maniera coordinata con la Protezione Civile e le strutture sanitarie le associazioni che operano per fornire conforto professionale ai soggetti che manifestano fragilità psicologiche aggravate dal momento di straordinaria emergenza; sostenere ogni decisione che abbia carattere d’urgenza ed eccezionalità dettata dalle possibili situazioni che questa emergenza andrà a determinare, fino ad arrivare a sostenere politicamente ogni azione sul bilancio comunale, anche estrema, se necessaria per perseguire le finalità di cui ai punti precedenti».

«Riteniamo – proseguono i consiglieri del Pd – di sostenere il sindaco affinché si adoperi con la Regione per garantire i presidi necessari a tutto il personale al fine di operare in sicurezza e affinché la Regione assuma personale sanitario e parasanitario nel minor tempo possibile per garantire adeguati turni di lavoro visto l’attuale gravoso impegno dei sanitari in servizio. Riteniamo sia il momento della responsabilità e dell’unità perché abbiamo bisogno gli uni degli altri e avvertiamo altresì la necessità di porci in modo serio e dialogico solo ed esclusivamente per il bene della comunità e per la tutela della salute dei nostri concittadini. Invitiamo la popolazione al rispetto delle regole e a restare a casa per aiutare medici, infermieri e tutto il personale sanitario impegnato nell’assistenza per affrontare al meglio i prossimi giorni».

