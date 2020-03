Emergenza Covid-19, Cgil: «Fare tamponi a tappeto»

Il sindacato chiede anche un commissario per l’emergenza in Sardegna. L’appello di Paolo Dettori

Sassari. «Con il prevedibile aumento dei casi di positività di Covid-19 nella nostra Regione e nella nostra Provincia si aprono scenari nuovi in termini di misure di contenimento e prevenzione. Crediamo, di conseguenza, che si renda necessaria una riflessione e una valutazione su quanto è stato fatto fin ora in termini organizzativi e rispetto dei protocolli». Con una nota ufficiale, Paolo Dettori, segretario generale Fp- Cgil Sassari, fa appello alle istituzioni locali e alla Regione. Tra le richieste: eventuale nomina di un commissario ad hoc per la gestione in Sardegna dell’emergenza sanitaria o di 8 commissari / direttori straordinari di comprovata esperienza a capo delle unità di crisi locale; straordinaria ulteriore dotazione di DPI per tutto il personale sanitario del Servizio Sanitario Regionale; obbligo di estensione della copertura tampone Covid-19 per tutto il personale sanitario; rafforzamento dei laboratori; mappatura e/o individuazione di strutture idonee da adibire ad ospedali Covid-19.

Adriano Porqueddu

