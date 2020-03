Emergenza coronavirus, l’arcivescovo di Sassari si rivolge alla Madonnina delle Grazie

Questa mattina monsignor Saba ha presieduto la solenne concelebrazione (senza fedeli) nel Santuario di San Pietro di Silki. Recitato l’Atto di Affidamento

Sassari. «In questo momento di emergenza epidemiologica invochiamo la presenza di Dio e lo facciamo tramite Maria in questo Santuario delle Grazie dove sono raccolti tutti i titoli che questo territorio le riconosce». Questa mattina, nel Santuario di San Pietro di Silki, l’arcivescovo di Sassari monsignor Gian Franco Saba ha presieduto la celebrazione eucaristica, che si è conclusa con la lettura dell’Atto di Affidamento a Maria della città di Sassari, un momento straordinario dal momento che l’Affidamento viene recitato tutti gli anni in occasione della Processione del Voto nell’ultima domenica di maggio. Speciale anche la collocazione della Madonnina, amatissima dai sassaresi, sistemata di fronte all’altare, al di fuori dalla nicchia.

La messa si è svolta a porte chiuse, come disposto dalla Conferenza Episcopale Italiana e dai vescovi sardi, e che i fedeli hanno potuto seguire online sul canale Youtube dell’Arcidiocesi (segnale rilanciato per l’occasione sul digitale terreste da Isola Tv). «Insieme con Maria ascoltiamo la parola del Signore. In questo momento come Chiesa diocesana vogliamo affidare questo territorio, la città, l’Italia e il mondo intero alla protezione materna e all’intercessione di Maria», ha detto monsignor Saba nell’omelia. «Proprio in questi giorni stiamo sperimentando un ambiente liturgico non usuale, quello che ci dà il mondo dei media. Già nel 2014 profeticamente Papa Francesco ci ricordava che se ben usati i media potevano fare sentire gli uni prossimi agli altri. Memori dell’insegnamento del Santo Padre possiamo oggi percepire un rinnovato senso di solidarietà della famiglia umana. La Chiesa pulsa della vita di Dio in questo cammino quaresimale».

Insieme all’arcivescovo hanno concelebrato, mantenendo la distanza prescritta per tutti in queste settimane di emergenza coronavirus, il parroco di San Nicola monsignor Marco Carta, don Gerolamo Derosas, direttore della Caritas, e don Salvatore Fois, vicario per la formazione del clero.

Ogni giorno, alle 16,30, sul canale Youtube della Diocesi, un sacerdote a turno celebra la messa in diretta web dal Duomo di San Nicola. La domenica invece è l’arcivescovo, sempre in streaming, a rinnovare l’eucarestia nel Santuario delle Grazie.

https://www.youtube.com/channel/UC8OmqZSbv4mLh05xdCqhlAQ

