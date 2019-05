Elezioni comunali a Sassari, i candidati sindaci sono sette

Giuseppe Doneddu (Pc) si aggiunge a Mariolino Andria, Mariano Brianda, Nanni Campus, Maurilio Murru, Lino Mura e Marilena Budroni

Sassari. C’è un settimo candidato sindaco a Sassari, che si aggiunge ai nomi già in corsa da tempo. Questa mattina, un quarto prima di mezzogiorno, Giuseppe Doneddu, docente universitario in pensione, comunista da sempre, già consigliere comunale e candidato sindaco per Rifondazione Comunista (nel 1995), è entrato a Palazzo Ducale per presentare la propria documentazione e la lista degli aspiranti consiglieri sotto il contrassegno del Partito Comunista (che a livello nazionale è guidato da Marco Rizzo). Tutti confermati gli altri che correranno per guidare Palazzo Ducale: Mariolino Andria (coalizione di centrodestra, sardista e autonomista), Mariano Brianda (centrosinistra), Nanni Campus (liste civiche), Maurilio Murru (M5s), Lino Mura (Alternativi per Sassari – lista civica) e Marilena Budroni (È viva la città – lista civica di sinistra e indipendentista).

Questo l’elenco completo delle venti liste collegate ai rispettivi candidati sindaci presentate entro mezzogiorno di oggi al primo piano di Palazzo Ducale. La commissione adesso dovrà decidere sulla loro ammissibilità.

Mariolino Andria

Lega Salvini Sardegna

Fratelli D’italia

Riformatori Sardi Fortza Paris

Partito Sardo d’azione

Forza Italia

Sardegna 20Venti – Tunis

Mariano Brianda

Partito Democratico

Italia in Comune

Campo Progressista

Sassari Città Europea

Futuro Comune con Mariano Brianda

Nanni Campus

Sassari Progetto Comune

Sassari Civica

Sassari è

Prima Sassari

Noi per Sassari

Maurilio Murru

Movimento 5 Stelle

Lino Mura

Alternativi per Sassari

Marilena Budroni

È viva la città

Giuseppe Salvatore Doneddu

Partito Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...