Fonti per la storia delle relazioni con la Spagna negli archivi romani. Giovedì evento promosso da ISEM-CNR di Cagliari

Roma. Giovedì 13 gennaio, alle 17,30, si terrà il seminario intitolato «Fonti per la storia delle relazioni con la Spagna negli archivi romani: la corrispondenza diplomatica nel Fondo Orsini presso l’Archivio Storico Capitolino», promosso dalla Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR-CSIC) e dall’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISEM-CNR), nell’ambito del Ciclo di incontri «El archivo de mi “historia”». L’incontro è dedicato alla «Corrispondenza diplomatica con la Corte di Spagna» dell’Archivio Orsini, conservato presso l’Archivio Storico Capitolino di Roma. Si tratta di una documentazione varia che è una diretta testimonianza delle intense relazioni intercorse tra la Famiglia Orsini e la Spagna, la sua Corte e i suoi uomini di governo e di apparato in Italia. Attraverso documenti di varia natura e provenienza sarà possibile seguire la fitta corrispondenza dei sovrani, dei loro ambasciatori, dei membri delle grandi Case mercantili e bancarie genovesi, ed in tal modo ricostruire le scelte strategiche della diplomazia, delle finanze, della politica nel quotidiano incalzare delle decisioni e delle comunicazioni. Condurranno questo excursus Anna Maria Rossetti, che ha curato il «Regesto» del volume “di Spagna” all’interno della Corrispondenza Diplomatica Orsini, e Gaetano Sabatini, direttore dell’ISEM-CNR e ordinario di Storia Economica presso l’Università Roma Tre, specialista del mondo iberico, anche dal punto di vista economico e finanziario. L’evento si terrà in presenza presso la sede della Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (via di S. Eufemia, 13) e verrà trasmesso on-line attraverso il canale YouTube della Escuela: https://www.youtube.com/channel/UCarvbpbaE0J93Km3AvvNh8Q

Si ricorda che l’accesso in sala sarà consentito solo a coloro che siano in possesso del super green pass e dopo la misurazione della temperatura all’ingresso dell’Escuela.

Mi piace: Mi piace Caricamento...