Edìli in festa per l’Agniri

Venerdì 2 agosto in piazza Santa Maria evento musicale promosso da Cassa Edìle e Gremio dei Muratori

Sassari. «Il 2 agosto, in occasione della festa di Nostra Signora degli Angeli, vogliamo regalare alla città un grande evento per rinnovare la tradizione, la passione, la cultura religiosa ma anche quella economica richiamando l’attenzione, in questo caso con un tocco di allegria, nei confronti di un comparto da sempre pilastro dell’economia della nostra città e del territorio. Anche attraverso iniziative di questo tipo, la Cassa Edìle, con Scuola Edile e Comitato Paritetico, in accordo con le parti sociali del territorio ed in sinergia con i Gremio dei Muratori, vuole dare l’occasione ai muratori ed alle imprese, che hanno subito gli effetti negativi della lunga crisi del settore, l’opportunità di passare una serata di divertimento. L’invito è di trovarci tutti in piazza Santa Maria venerdì alle 21». Il sodalizio tra Enti Bilaterali e Gremio, che è stato rilanciato l’anno scorso ma ha radici ormai nei decenni, ha organizzato una bella serata musicale: si alterneranno sul palco quattro gruppi, con buon cibo e animazione per i più piccoli.

Raimondo Rizzu, presidente del Gremio, Andrea Piredda e Marco Foddai, presidente e vicepresidente della Cassa Edìle, dichiarano che appena finita la grande festa della Faradda, già da settembre, saranno avviati una serie di eventi per rafforzare la cultura, la tradizione e la sacralità del Gremio. Contestualmente, il sistema bilaterale delle costruzioni si è già attivato per arricchire la propria offerta di servizi e assistenza ai lavoratori, investendo su temi molto importanti come la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e la formazione delle maestranze per garantire crescita professionale e far fronte alle trasformazioni in atto nel comparto delle costruzioni, anche con scambi di esperienze con territori che vivono lo stesso profondo legame e sensibilità per un settore da sempre volano dell’economia e dell’occupazione.

Con questa iniziativa, si vuole anche rafforzare l’attività del Gremio e valorizzare una festa che non è solo della città e del territorio, ma di tutta la Sardegna, grazie al riconoscimento internazionale Unesco alla Discesa dei Candelieri, afferente alla Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane come Patrimonio immateriale dell’Umanità. Discesa alla quale il Gremio non è mai mancato.

«Un ringraziamento particolare va al sindaco Nanni Campus – dichiarano i vertici delle organizzazioni – che ha assecondato la richiesta del nostro sodalizio sottoscrivendo e concedendo in tempi brevi, nonostante le tante urgenze, il patrocinio gratuito del Comune».

