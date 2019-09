Economia e società in Sardegna: l’analisi del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano

Lo scorso anno venne a Sassari per un seminario dedicato alle questioni del lavoro nell’Isola. L’intervista integrale (inedita) rilasciata a SardegnaDies

Sassari. Nel novembre del 2018 il neoministro per il Sud Giuseppe (Peppe) Provenzano era a Sassari su invito dell’associazione Sardi Italiani Europei e dell’associazione Intregu per un seminario dedicato alle questioni del lavoro in Sardegna e in particolare a quello giovanile. Provenzano in quel momento era vicedirettore della Svimez e tra gli autori del Rapporto 2018 sull’economia e la società del Mezzogiorno. Proponiamo ai lettori di SardegnaDies la versione integrale dell’intervista. Sud, problemi del lavoro, giovani, economia e Sardegna.

La Svimez, Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, è un ente istituito nel 1946. Suo obiettivo principale è lo studio dell’economia del Mezzogiorno, per proporre a istituzioni centrali e locali concreti programmi di sviluppo delle Regioni meridionali.

