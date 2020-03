È ufficiale: sospetto caso coronavirus, chiude il Dipartimento di Agraria

La decisione dell’Università di Sassari. Un docente è stato collocato in quarantena sino a lunedì 9 marzo, perché reduce da un convegno a Udine dove sono stati registrati infezioni da Covid-19

Sassari. In applicazione delle misure disposte dalle autorità sanitarie per affrontare l’emergenza COVID-19, si informa che un docente del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari è stato collocato in quarantena dalla ASSL sino a lunedì 9 marzo, perché reduce da un convegno nazionale a Udine, in occasione del quale sono stati registrati alcuni casi positivi al COVID-19.

Pertanto – in via prudenziale e a tutela della salute dell’intera comunità universitaria – l’Ateneo ha valutato di sospendere dal 5 marzo al 9 marzo compreso le attività didattiche e l’attività lavorativa del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio presso il Dipartimento di Agraria, al fine di anticipare i lavori di sanificazione dei locali. Il personale pertanto quindi svolgerà l’attività lavorativa in modalità di telelavoro dalla propria abitazione, con il consueto orario di servizio.

