Due bandi del Progetto Orientamento all’Università di Sassari

Sassari. L’Università di Sassari nell’ambito del Progetto Orientamento finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna, ha pubblicato due bandi per la ricerca di diverse figure professionali: 10 contratti di lavoro autonomo per tutor di orientamento (https://www.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-pubblica-titoli-e-colloquio-il-conferimento-di-n10-contratti-di-lavoro-autonomo-tutor-di-orientamento-nellambito-del-progetto) e 3 contratti lavoro autonomo per “Supporto allo staff tecnico-organizzativo”, “Esperto di grafica e comunicazione” ed “Esperto di Counseling” (https://www.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-pubblica-titoli-e-colloquio-il-conferimento-di-n-3-contratti-di-lavoro-autonomo-nellambito-del-progetto-unisco-20-por-fse-2014). Entrambi i bandi scadono il 31 gennaio alle 12.00 e sono finanziati dal POR FSE 2014-2020: “Orientamento all’istruzione universitaria o equivalente. Azioni di raccordo tra scuola e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitario o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” – UNISCO 2.0. Pagina del progetto: https://www.uniss.it/didattica/servizi-agli-studenti/il-servizio-orientamento/progetto-unisco-20-por-fse-2014-2020.

