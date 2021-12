Drive in della solidarietà in piazzale Segni

Giovedì fino alle 21 il 25esimo Miracolo di Natale una raccolta di generi alimentari da destinare alle famiglie meno abbienti

Sassari. Nella più ampia attività solidale sarda il Miracolo di Natale vede protagonista per Sassari una realtà che ha sette anni, nata per la parrocchia di San Paolo, referente per questa edizione della manifestazione regionale dedicata alla solidarietà. È l’Emporio guidato da Mattia Mulas, in piazzale Segni per tutta la giornata di giovedì per raccogliere generi alimentari da destinare alle famiglie meno abbienti.

Ico Ribichesu

Mi piace: Mi piace Caricamento...