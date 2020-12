Domenica il Latte Dolce gioca con l’Afragolese

Sul sintetico di Sennori è in calendario il recupero della sesta giornata di andata. Mister Udassi: «Servirà tanta grinta: ho visto i ragazzi carichi»

Sassari. Il Latte Dolce domenica torna in campo sul sintetico del “Basilio Canu” di Sennori. Si gioca per il recupero della sesta giornata del girone di andata del campionato di serie D (girone G). Si gioca contro l’Afragolese, formazione campana a quota 5 punti in classifica che in settimana ha comunicato di aver interrotto consensualmente il rapporto con i calciatori Maximiliano Lucarelli, Andrej Modic e Andrea Autieri. Dopo il corroborante successo conquistato in trasferta sul campo della Vis Artena, Gigi Scotto e compagni affrontano una nuova sfida, forti di un’altra settimana di allenamento e della voglia di riprendere nel migliore dei modi una corsa interrotta dagli stop causa emergenza Covid-19. Appuntamento a domani alle 14,30: gara a porte chiuse come da disposizione anti contagio ma diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Sassari calcio Latte Dolce.

«Ad Artena abbiamo messo in campo tutta la nostra voglia di giocare, e di vincere. Era una partita sicuramente importante, per tanti motivi – commenta Stefano Udassi, allenatore del Latte Dolce –. Ripartivamo dopo un mese e mezzo di stop forzato, dopo le prime quattro gare giocate che dicevano tre punti in classifica. Serviva dare un segnale importante e lo abbiamo dato, principalmente dal punto di vista della prestazione, una prestazione di livello. La nostra idea continua ad essere un imperativo: dobbiamo migliorare, sempre. Banale? Può darsi, ma vero. Deve essere i nostro obiettivo, dobbiamo cercare sempre di sollevare il livello della prestazione, del singolo e del gruppo. Domenica scorsa abbiamo ottenuto una vittoria indubbiamente meritata e voluta. Vittoria che ci ha dato quel pizzico di consapevolezza e di entusiasmo che serve ad alimentare ulteriormente la voglia. Voglia che è elemento fondamentale per la nostra stagione, per dare continuità alle ai risultati e alle prestazioni, mi preme soprattutto questo. Perché è normale che se metti in campo la migliore prestazione possibile, alla lunga, i risultati sono dalla tua parte e creano i presupposti per la continuità. I ragazzi in settimana hanno lavorato molto molto bene sotto l’aspetto fisico, ieri e oggi approfondiremo l’aspetto tattico e tecnico, la strategia di gara. Sono molto concentrati, vogliosi e determinati; sono pronti a mettere in campo tutto quello che hanno. Domani giocheremo una partita che va affrontata con il coltello fra i denti, come sempre e comunque accade del resto, di domenica in domenica. L’Afragolese è una buona squadra, hanno diversi giocatori importanti. Come tutti del resto, dato che in questo girone non c’è squadra che non abbia almeno 4-5 giocatori individualità di peso. Servirà massima attenzione, e concentrazione. Giochiamo in casa, vogliamo fare bene. Ci vuole tanta tanta tanta grinta. E ovviamente puntiamo a mettere in cassa un risultato importa. L’undici? Ho ancora qualche dubbio sulla formazione: tutti devono essere pronti e sul pezzo, perché chiunque può essere chiamato in causa. Voglio vedere un gruppo unito, che ragiona come un’unica entità senza guardare all’io ma ragionando sempre come noi».

Mi piace: Mi piace Caricamento...