Dinamo Women, al Palaserradimigni passa il Basket Costa Masnaga

Le lombarde gestiscono meglio il finale e vincono al PalaSerradimigni per 78 a 73

Sassari. Stop in casa per le Dinamo Women, sconfitte dal Basket Costa Masnaga. Le ragazza di coach Restivo giocano un’ottima partita contro un’avversaria tosta e meglio attrezzata. Le lombarde però gestiscono meglio il finale e vincono al PalaSerradimigni per 78 a 73.

Nona giornata di ritorno e penultima gara casalinga di regular season per le Dinamo Women che ospitano al PalaSerradimigni il Basket Costa Masnaga di coach Seletti. Le biancoblu arrivano alla sfida forti della convincente vittoria nel recupero infrasettimanale contro Lucca, le lombarde all’andata vinsero agevolmente per 76-57.

Le Dinamo Women partono forte e firmano un parziale di 7-0 in tre minuti spinte dai punti delle tre straniere: 4 Burke, 2 Calhoun e 1 Fekete, la panchina avversaria è costretta a chiamare timeout. Costa Masnaga non trova la via del canestro per oltre cinque minuti, ci pensa Matilde Villa a firmare i primi punti dalla lunetta. Gioca bene la Dinamo Banco di Sardegna, Calhoun e Fekete incrementano il vantaggio, è di Allievi il primo canestro su azione, 14-4 dopo 7’. Le ragazze di Restivo tirano meglio e vincono la lotta a rimbalzo, Spinelli rende meno pesante il gap, con Cantone e Pertile arriva il massimo vantaggio, le lombarde accorciano le distanze sfruttando bene gli ultimi possessi, al 10’ è 18-10.

Le americane del Banco costruiscono il nuovo massimo vantaggio sassarese, Costa Masnaga riesce a rifarsi sotto grazie alle buone azioni difensive e al tiro dall’arco, le triple di Jablonowski e Spreafico valgono il -2 dopo 13’ (25-23). Calhoun dai 6.75 spezza il ritmo avversario, Burke realizza da sotto ma non riesce ad incidere offensivamente come al solito, sul canestro di Nunn Restivo decide di chiamare il timeout per far rifiatare e schiarire le idee (30-27). Costa Masnaga si riporta fino a -1 ma una stoppata di Burke e una tripla di Arioli fissano il punteggio sul 33-29 al 18’. Botta e risposta tra gli attacchi, le avversarie rispondono colpo su colpo, le biancoblu stringono i denti e chiudono avanti anche il secondo quarto, si va negli spogliatoi sul 39-35 dopo 20’.

Costa Masnaga si presenta in campo più determinata e imbriglia l’attacco della Dinamo, Matilde Villa firma sorpasso e primo vantaggio ospite (39-40). Cantone ridà fiato alle sassaresi, si alza l’intensità del match ma le palle vaganti son tutte avversarie, Del Pero dall’angolo gela le Women, 42-47 al 25′, timeout inevitabile per Restivo. Arriva la pronta reazione con Fekete e Calhoun che ristabilisce la parità sul 50-50 (27’), Del Pero però è ancora decisiva per Costa Masnaga e con la terza tripla della serata riporta avanti le ospiti. Gli ultimi minuti di terza frazione sono ad alta tensione, Calhoun si conferma top scorer del match, al 30’ è 54-55.

Ultimo quarto decisivo, le lombarde rispondono colpo su colpo alle triple di Pertile e Calhoun, 62-62 al 32’. Il fallo antisportivo di Arioli su Jablonowski al 33’ fa girare la partita, Costa Masnaga piazza un parziale di 7-0, Restivo chiama timeout per interrompere la fuga ospite. L’allungo delle ragazze di coach Seletti a 5’ dalla fine è importante (64-73), Calhoun prova a dare la scossa con due giocate, l’energia a rimbalzo è tutta lombarda ma le Dinamo Women tentano il tutto per tutto nei minuti finali e al 38’ è 70-76. Calhoun firma il suo high stagionale, è però Costa Masnaga a prendersi i due punti, finisce 73-78.

Dinamo Women Banco di Sardegna – Limonta Costa Masnaga 73-78

Parziali: 18-10, 21-25, 15-20, 19-23

Progressivi: 18-10, 39-35, 54-55, 73-78

Dinamo Women: Calhoun 28, Arioli 6, Costantini ne, Gagliano, Fekete 10, Cantone 5, Burke 19, Scanu ne, Pertile 5, Fara ne. All. A. Restivo

Limonta Costa Masnaga: Spreafico 14, Villa M. 8, Osazuwa ne, Del Pero 20, Jablonowski 14, Spinelli 10, Allievi 2, Toffali ne, N’Guessan, Nunn 10. All. P. Seletti

Mi piace: Mi piace Caricamento...