Dinamo vittoriosa a Brindisi, ma problemi per il rientro in Sardegna

La squadra e lo staff sono stati distribuiti su due diversi voli, uno per Alghero e l’altro per Olbia con tappa a Milano

Sassari. La Dinamo Banco di Sardegna vittoriosa a Brindisi fortemente penalizzata al suo rientro in Sardegna questa mattina parte della squadra è sbarcata all’aeroporto di Alghero (le immagini si riferiscono a questo arrivo). L’altra metà della comitiva è invece stata dirottata a Milano e da lì verso l’aeroporto di Olbia. Un modo come un altro per fare capire come questa continuità territoriale sta diventando una chimera.

Ico Ribichesu

