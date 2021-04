Dinamo, vince l’Olimpia Milano

Il Banco lotta contro la corazzata Olimpia ma le scarpette rosse si impongono 73-85. Non basta un Marco Spissu da 24 punti

Sassari. La Dinamo Banco di Sardegna onora il classico con l’Olimpia Milano e combatte per 40’ con la corazzata meneghina. Ma alla fine la spuntano gli ospiti. Dopo essere stato sotto di 11 lunghezze il Banco si prende l’inerzia e si riporta per due volte a -1 senza però riuscire a chiudere la rimonta. Milano firma un grande secondo tempo, bombardando da tre con un Zack Leday da 28 punti: alla Dinamo non basta un grande Spissu (24) e la sfida si chiude 73-85.

«Faccio i complimenti a Milano, ha giocato una partita tosta, mi sembra un po’ la fotocopia della gara d’andata dove eravamo abbondantemente in partita, i nostri avversari hanno fatto tre canestri da tre punti in situazioni in cui avevamo difeso veramente bene ed è la cosa di cui sono più contento oggi – ha detto il coach della Dinamo Gianmarco Pozzecco al termine della gara –. Immaginavo che proprio questa partita non potesse cambiare il nostro trend negativo che stiamo vivendo ma vado per la mia strada, sono contento, i ragazzi hanno difeso con orgoglio e difensivamente è la miglior partita che facciamo da un po’. Le prestazioni individuali, quella di Spissu su tutti, ci fanno capire che avere il Covid condiziona ma siamo contenti di averlo rivisto in grande spolvero. Domenica dovremo ripartire dalla difesa, vogliamo vincere, migliorare e ottenere la migliore posizione nella griglia playoff. Sono focalizzato soprattutto affinché i ragazzi tornino a giocare nel modo giusto e oggi l’abbiamo fatto. Chiaramente abbiamo ancora cinque partite che serviranno anche per ritrovare quello smalto che abbiamo avuto per tanto tempo».

Dinamo Banco di Sardegna – Milano 73-85

Parziali: 15-19; 18-21; 18-21; 22-24

Progressivi: 15-19; 33-40; 51-61; 73-85

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 24, Bilan 10, Treier 2, Chessa, Kruslin 2, Happ 4, Katic 7, Burnell 14, Bendzius 2, Gandini, Gentile 8. All. Pozzecco

Assist: Bendzius e Burnell 4 – Rimbalzi: Burnell 7

Olimpia Milano: Leday 28, Moretti, Micov 6, Moraschini, Rodriguez 6, Tarczewski 2, Biligha 8, Cinciarini 2, Delaney 11, Shields 19, Brooks 2, Wojciechowski 1. All. Ettore Messina

Assist: Rodriguez 10 – Rimbalzi: Leday e Micov 6

