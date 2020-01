Dinamo, stasera Trento al Palaserradimigni

Terza giornata di ritorno del campionato LBA. L’intervista a coach Gianmarco Pozzecco

Sassari. «Abbiamo visto il calendario e sappiamo che oggi si giocheranno partite importanti ma siamo focalizzati su noi stessi. La classifica è soddisfacente già adesso e non abbiamo la necessità impellente di migliorarla. Siamo competitivi, i ragazzi dimostrano grande fame ma sappiamo che dobbiamo affrontare Trento e deve essere la nostra unica preoccupazione, come ogni volta che scendiamo in campo». Stasera al Palaserradimigni la Dinamo giocherà contro Trento. Coach Pozzecco non guarda mai indietro ma è consapevole dell’ottimo momento dei suoi ragazzi e presenta anche il nuovo arrivato Coleby, con un passaggio nell’intervista sulla partenza di McLean da Sassari. Sempre schietto e diretto il timoniere di questa realtà chiamata Dinamo.

Ico Ribichesu

Mi piace: Mi piace Caricamento...