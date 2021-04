Dinamo stanca, contro la Virtus Bologna resiste per metà gara

Il Banco di Sardegna subisce un secondo tempo quasi perfetto delle Vu Nere e paga la stanchezza delle tante partite in pochi giorni

Sassari. Terzo match in appena cinque giorni per la Dinamo Banco di Sardegna. Al PalaSerradimigni è andato in scena il big match della venticinquesima giornata di regular season, con i biancoblù battuti dalla Virtus Bologna. Coach Gianmarco Pozzecco ha ritrova Spissu, Katic e Re tra i dodici a disposizione. Ma non sono stati sufficienti. Già il terzo quarto è stato a senso unico (12-32 il parziale), al 30’ è 55-81. Una Dinamo stremata dalle tante gare ravvicinate ha provato a rimanere in piedi, con Teodosic che ha guidato l’attacco bolognese e gestito senza pensieri. È finita 108-77 per la Virtus Bologna.

«Bisogna avere la sportività di dire che la Virtus oggi ha giocato una grande pallacanestro in attacco e in difesa, abbiamo fatto a loro i complimenti già a fine gara – ha commentato Gianmarco Pozzecco –. Noi abbiamo tenuto un tempo poi siamo crollati, pensavo e speravo riuscissimo a tenere un po’ di più ma sapete in che situazione siamo stati, non voglio ripetermi, questo campionato è anomalo. Abbiamo dovuto abusare dello spirito di sacrificio di tanti, soprattutto Gentile e Burnell, oggi Burnell ha pagato una settimana di sforzi extra e gli avversari ne hanno approfittato per mettere pressione su di lui. Mi piacerebbe poter dire che ci chiuderemo in palestra per allenarci ma non abbiamo il tempo visto il calendario che ci aspetta, dobbiamo ritrovare l’energia per giocare a pallacanestro e in difesa con migliore efficienza».

Dinamo Banco di Sardegna – Virtus Bologna 77-108

Parziali: 22-13, 21-36, 12-32, 22-27

Progressivi: 22-13, 43-49, 55-81, 77-108

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 12, Bilan 18, Treier, Chessa ne, Kruslin 6, Happ 4, Katic 12, Re ne, Burnell 4, Bendzius 14, Gandini ne, Gentile 7. All. Pozzecco

Assist: Katic 4 – Rimbalzi: Bilan 8

Virtus Bologna Segafredo: Tessitori 2, Deri 1, Belinelli 16, Pajola 13, Alibegovic 8, Ricci 8, Adams 4, Hunter 5, Weems 8, Teodosic 11, Gamble 16, Abass 16. All. Djordjevic

Assist: Pajola e Teodosic 7 – Rimbalzi: Gamble 5

