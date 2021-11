Dinamo, sabato al Palaserradimigni sfida con Trieste

Intervista al lungo senegalese Ousmane Diop, rientrato in campo nella sfida con l’Olimpia Milano dopo l’infortunio

Sassari. Questa mattina, nella Club House societaria di via Nenni, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del prossimo impegno di campionato: sabato, palla a due alle 20,30, al PalaSerradimigni arriva la Pallacanestro Trieste per la sfida della 7ª giornata. A incontrare i giornalisti di televisione, carta stampata e agenzie Ousmane Diop. Il lungo senegalese è rientrato in campo nella sfida con l’Olimpia Milano al Mediolanum Forum dopo lo stop per infortunio. «È stato molto bello ritrovare il campo dopo così tanto tempo e tanti sacrifici – ha spiegato Ousmane – lavorando duro con lo staff tecnico. Sono felice di tornare a giocare anche se chiaramente dopo cinque mesi di stop non sono al 100 per cento ma lavoriamo per crescere».

