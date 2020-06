Confermata l’indiscrezione emersa ieri, domenica 14 giugno. Questa mattina alle 11 conferenza stampa online del presidente Stefano Sardara

Sassari. È rottura tra il Poz e la Dinamo. L’indiscrezione uscita ieri, domenica 14 giugno, su agenzie e siti web sembra confermata. Questa mattina alle 11 il presidente Stefano Sardara parlerà in conferenza stampa in diretta streaming sui canali ufficiali biancoblù: sul sito dinamobasket.com, la pagina Facebook Dinamo Sassari e il canale You Tube Dinamo Tv.

Mi piace: Mi piace Caricamento...