Dinamo, Pierre rimane in biancoblù

L’ala canadese sceglie ancora una volta la Sardegna. Per lui sarà la terza stagione a Sassari

Sassari. La Dinamo Banco di Sardegna annuncia con soddisfazione di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione con l’atleta Dyshawn Pierre. Una crescita costante quella dell’ala canadese che sin dall’approdo in Sardegna, nell’estate del 2017, ha dimostrato il suo valore fino a diventare uno dei punti di forza del gruppo di coach Pozzecco. Importante in attacco, fondamentale a rimbalzo, Dyshawn ha trovato a Sassari la dimensione ideale per potersi esprimere al meglio. Chiusi gli ultimi playoff con una media di 11 punti e 6 rimbalzi a partita è pronto a disputare la sua terza stagione in maglia biancoblù.

Il general manager Federico Pasquini commenta così la conferma del classe ‘93: «Siamo molto soddisfatti, avevamo messo il giocatore al centro del nostro progetto, prendere un cinque tecnico come Miro Bilan per confermare Pierre. Abbiamo aspettato che Dyshawn facesse i suoi tentativi con la Summer League e alla fine la pazienza ha pagato».

La carriera di Dyshawn:

2012-2016 Dayton Flyers

2016-2017 Basketball Löwen Braunschweig

2017 – oggi Dinamo Banco di Sardegna Sassari

